La légende du football brésilien, « Real Madrid» et ancienne star de la sélection brésilienne Roberto Carlos a épousé Suhayla Ettahiri, entrepreneuse espagnole du football d’origine marocaine. Bien que le mariage du couple ait été annoncé auparavant, la diffusion de nouvelles photos de la cérémonie a de nouveau attiré l’attention du public.

Des photos du couple ont été largement publiées le 17 août. Cette situation a poussé certains utilisateurs des réseaux sociaux à conclure que Roberto Carlos s’était récemment marié.

En réalité, des informations sur leur mariage avaient circulé bien plus tôt, en janvier. À l’époque, l’émission « Fiesta » de la chaîne espagnole Telecinco avait annoncé que le couple s’était marié lors d’une cérémonie privée. Plus tard, le 25 juillet, une autre cérémonie de mariage plus modeste avait été organisée en présence de membres de la famille et d’amis proches.

Ainsi, la nouvelle diffusion en août des photos prises lors du mariage de juillet a donné l’impression que celui-ci avait eu lieu récemment. Pourtant, selon plusieurs sources, Roberto Carlos et Suhayla Ettahiri sont en couple depuis plusieurs années, et leur relation conjugale avait déjà été rendue publique.

Ettahiri n’est pas seulement l’épouse de Roberto Carlos, mais aussi une professionnelle active dans le monde du football. En Espagne, elle exerce comme agente de joueurs titulaire d’une licence FIFA, gérant la carrière professionnelle des sportifs, défendant leurs intérêts et travaillant sur des projets liés au football.

Suhayla Ettahiri s’est également fait remarquer pour avoir travaillé dans le secteur du football avec des noms connus à l’international. Selon les sources, elle a participé à la gestion de la carrière de joueurs et d’anciens joueurs tels que Luka Modrić, Nani, Lúcio, Marco Materazzi et John Terry.

La relation entre Roberto Carlos et Ettahiri a commencé dans le cadre d’une collaboration professionnelle. Leur proximité s’est ensuite transformée en relation personnelle. Le couple collabore non seulement dans la vie privée, mais aussi dans le secteur du sport. Ensemble, ils mènent des projets liés à des entreprises spécialisées dans la gestion de carrière des sportifs au Brésil et en Europe.

Roberto Carlos avait déjà présenté Suhayla au public comme son épouse, la décrivant comme une entrepreneuse accomplie et une personne ayant apporté beaucoup de bonheur dans sa vie. Suhayla a, quant à elle, expliqué que leur relation avait commencé dans un cadre professionnel.

Ainsi, la nouvelle diffusion des photos du mariage a ravivé l’intérêt pour la vie privée du célèbre footballeur. Une nouvelle page s’est également ouverte dans la vie de Roberto Carlos après sa brillante carrière sur les terrains.