Arsenal se lance dans la course pour Julián Álvarez et Mikel Arteta a appelé le joueur

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Arsenal se lance dans la course pour Julián Álvarez et Mikel Arteta a appelé le joueur

Le club londonien Arsenal prend des mesures décisives pour renforcer son attaque à l’approche de la fermeture du mercato. Selon El Desmarque, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a personnellement appelé l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, afin de le convaincre de rejoindre le club londonien. Ce transfert est considéré comme un élément essentiel des plans pour les prochaines périodes hivernale et estivale. Selon informe Goal.com.

La direction et le staff d’Arsenal estiment qu’un joueur de ce calibre est indispensable pour remporter la Ligue des champions cette saison. Après la lourde défaite en finale de la saison dernière face au Paris Saint-Germain, le club londonien a fait de la conquête de la plus prestigieuse coupe d’Europe son objectif prioritaire.

La rivalité entre l’Atlético de Madrid et Barcelone

Même si l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, a ouvertement déclaré vouloir conserver son compatriote, la direction madrilène préférerait vendre le joueur à Arsenal plutôt qu’à Barcelone, son rival direct en Liga. Selon Mundo Deportivo, le club cherche à orienter Álvarez vers la Premier League.

D’après la COPE, Arsenal a proposé d’inclure son attaquant Viktor Gyökeres dans l’opération afin d’accélérer les négociations, avec une formule d’échange. Il pourrait constituer un remplaçant idéal de l’attaquant argentin pour Simeone. Toutefois, le joueur et ses représentants continuent de privilégier l’option Barcelone.

Problèmes financiers et options alternatives

Les difficultés financières persistantes du club catalan et son incapacité à payer le montant réclamé par l’Atlético de Madrid pourraient donner un avantage à l’équipe de Mikel Arteta. Après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, Hansi Flick pourrait étudier d’autres candidats pour renforcer son attaque, notamment Viktor Gyökeres.

Conscient de l’incertitude de la situation, Arsenal n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Selon GOAL.com, si Julián Álvarez continue d’attendre Barcelone, le club londonien a entamé des discussions avec l’attaquant Victor Osimhen, qui évolue à Galatasaray. Lors des réunions organisées la semaine dernière avec le club turc, une négociation élargie incluant Ethan Nwaneri et Gabriel Martinelli aurait également été évoquée.

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Jahongir Tursunov
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