Le smartphone Vivo X500 sera doté d’une recharge de 90 W et de communications par satellite

·3·Technologie
Le smartphone Vivo X500 sera doté d’une recharge de 90 W et de communications par satellite

Un nouveau smartphone Vivo a été certifié par le régulateur chinois 3C, suscitant un vif intérêt sur le marché mobile. Selon ixbt.com, ce gadget, enregistré sous le numéro de modèle V2602A, appartiendrait à la future gamme Vivo X500, dont la présentation est attendue en septembre de cette année en Chine. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Auparavant, les modèles X500 Pro et X500 Pro Max de cette série avaient également obtenu des documents officiels similaires. Le nouveau processus de certification confirme concrètement que l’appareil prendra en charge une technologie de recharge filaire de 90 W. Il révèle également la présence de la bande de fréquences n79 et des communications par satellite BeiDou sur le smartphone.

Design et changements esthétiques

Le modèle Vivo X500 de base devrait se distinguer nettement de ses versions Pro par son apparence. Alors que les versions plus coûteuses pourraient arborer un grand bloc photo circulaire en relief au centre du panneau arrière, ce système modulaire devrait être déplacé dans l’angle supérieur gauche sur le modèle standard.

L’appareil serait équipé d’un écran OLED plat de 6,59 pouces affichant une résolution de 1,5K. Côté performances, le smartphone devrait intégrer un processeur de la série Dimensity 9000. Selon les informations disponibles, les modèles Pro pourraient recevoir la puce Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nanomètres, tandis que la version standard utiliserait une plateforme légèrement différente, gravée en 3 nanomètres.

Autonomie et capacités photo

L’un des principaux atouts de cet appareil mobile sera sa batterie impressionnante. L’appareil devrait être doté d’une batterie d’environ 7500 mAh. Les utilisateurs pourront également profiter d’une recharge filaire de 90 W et d’une recharge sans fil de 40 W.

Le bloc photo principal proposera également des caractéristiques technologiques avancées. Il reposera notamment sur un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce. L’ensemble comprendra aussi un module ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels.

Selon toute attente, tous les nouveaux appareils de la série Vivo X500 fonctionneront sous Android 17 dès leur sortie de boîte et seront équipés de l’interface graphique propriétaire OriginOS 7.

VivoVivo X500SmartphoneTechnologieChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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