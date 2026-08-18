Starship est revenu de l’espace, mais a résisté à une violente tempête en mer

·2·Technologie
Starship est revenu de l’espace, mais a résisté à une violente tempête en mer

Le prototype Starship de SpaceX, qui marque une étape importante dans l’histoire de l’exploration spatiale, est revenu avec succès de l’espace et s’est posé en douceur dans l’océan Indien. Il continue toutefois de subir des épreuves. Selon ixbt.com, le véhicule Ship 40, tombé à l’eau en juillet, a été gravement endommagé par des vagues violentes et des conditions météorologiques défavorables après plusieurs mois en haute mer, mais, contre toute attente, il n’a pas sombré au fond de l’eau. Ixbt.com le rapporte.

Pour les spécialistes et les ingénieurs, ce vaisseau est important car il a démontré une résistance exceptionnelle. Le fait qu’il soit resté longtemps à la surface a permis, pour la première fois dans l’histoire de SpaceX, de récupérer entièrement un vaisseau Starship dans l’océan et d’étudier ses débris en détail.

Essais en mer et dommages subis

Bien que le vol de retour du vaisseau depuis l’espace se soit déroulé avec succès, les conditions naturelles extrêmement difficiles de l’océan ont laissé leur empreinte. Resté plusieurs semaines en pleine mer, le véhicule a été pris dans de violentes tempêtes.

La partie extérieure de la coque du Starship a ainsi subi de graves dommages. De nombreuses tuiles de protection thermique sont notamment tombées du véhicule. L’une des ailes de contrôle avant a complètement disparu, tandis que l’autre a été retrouvée lourdement endommagée.

Plans futurs et opération de récupération

Malgré ces lourds dommages, le fait que le Ship 40 soit resté à la surface fournit des données pratiques inestimables à l’industrie spatiale. Les ingénieurs ont réussi à empêcher le vaisseau de couler et à le remorquer jusqu’à l’île Christmas, territoire australien.

Ce cas unique permettra aux spécialistes de SpaceX d’analyser concrètement l’effet combiné d’un vol spatial réel et d’une longue dérive en mer sur l’isolation thermique et la structure générale du vaisseau.

StarshipSpaceXEspaceTechnologieActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la LuneLa Chine se prépare à lancer sa fusée la plus puissante vers la LuneAujourd'hui, 16:29Un obstacle à l’accélération de Starlink : Iridium saisit la FCCUn obstacle à l’accélération de Starlink : Iridium saisit la FCCAujourd'hui, 15:51Samsung SDI et General Motors développeront de nouvelles batteries pour les véhicules électriquesSamsung SDI et General Motors développeront de nouvelles batteries pour les véhicules électriquesAujourd'hui, 15:24Oppo Find X10 sera équipé d’une technologie d’écran avancéeOppo Find X10 sera équipé d’une technologie d’écran avancéeAujourd'hui, 14:58La structure de l’actionnariat de SpaceX dévoilée : Alphabet, principal investisseur externeLa structure de l’actionnariat de SpaceX dévoilée : Alphabet, principal investisseur externeAujourd'hui, 13:21Google transférera entièrement la production de ses smartphones hors de ChineGoogle transférera entièrement la production de ses smartphones hors de ChineAujourd'hui, 11:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire