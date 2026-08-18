Starship est revenu de l’espace, mais a résisté à une violente tempête en mer

Le prototype Starship de SpaceX, qui marque une étape importante dans l’histoire de l’exploration spatiale, est revenu avec succès de l’espace et s’est posé en douceur dans l’océan Indien. Il continue toutefois de subir des épreuves. Selon ixbt.com, le véhicule Ship 40, tombé à l’eau en juillet, a été gravement endommagé par des vagues violentes et des conditions météorologiques défavorables après plusieurs mois en haute mer, mais, contre toute attente, il n’a pas sombré au fond de l’eau. Ixbt.com le rapporte.

Pour les spécialistes et les ingénieurs, ce vaisseau est important car il a démontré une résistance exceptionnelle. Le fait qu’il soit resté longtemps à la surface a permis, pour la première fois dans l’histoire de SpaceX, de récupérer entièrement un vaisseau Starship dans l’océan et d’étudier ses débris en détail.

Essais en mer et dommages subis

Bien que le vol de retour du vaisseau depuis l’espace se soit déroulé avec succès, les conditions naturelles extrêmement difficiles de l’océan ont laissé leur empreinte. Resté plusieurs semaines en pleine mer, le véhicule a été pris dans de violentes tempêtes.

La partie extérieure de la coque du Starship a ainsi subi de graves dommages. De nombreuses tuiles de protection thermique sont notamment tombées du véhicule. L’une des ailes de contrôle avant a complètement disparu, tandis que l’autre a été retrouvée lourdement endommagée.

Plans futurs et opération de récupération

Malgré ces lourds dommages, le fait que le Ship 40 soit resté à la surface fournit des données pratiques inestimables à l’industrie spatiale. Les ingénieurs ont réussi à empêcher le vaisseau de couler et à le remorquer jusqu’à l’île Christmas, territoire australien.

Ce cas unique permettra aux spécialistes de SpaceX d’analyser concrètement l’effet combiné d’un vol spatial réel et d’une longue dérive en mer sur l’isolation thermique et la structure générale du vaisseau.