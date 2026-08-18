Une technologie de pluie artificielle est testée en Asie centrale

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Une technologie de pluie artificielle est testée en Asie centrale

De nouvelles technologies sont testées en Asie centrale pour lutter contre la pénurie d’eau et la sécheresse. du Kazakhstan dans la région du Turkestan, un projet pilote vise à augmenter les précipitations en influençant artificiellement les nuages.

Le Kazakhstan est devenu en mai 2026 le premier pays d’Asie centrale à mettre cette technologie en pratique. Lancé le 17 mai, le projet vise à protéger plus de 911 000 hectares de terres cultivées contre les effets de la sécheresse et à améliorer l’approvisionnement en eau.

Dans le cadre du projet, des spécialistes kazakhs coopèrent avec le Centre national de météorologie des Émirats arabes unis. Des avions dispersent des réactifs spéciaux à base de sel dans les nuages de pluie appropriés. Toutefois, cette technologie ne permet pas de provoquer la pluie à tout moment : il faut d’abord que des nuages se soient naturellement formés et soient capables de produire des précipitations.

Au départ, 11 vols ont été effectués dans le cadre du projet, puis des informations ultérieures ont indiqué que leur nombre était passé à 14. Les résultats sont évalués à partir d’observations météorologiques et de données satellitaires.

Si la technologie produit les résultats escomptés, le Kazakhstan prévoit un bénéfice économique annuel de 35 milliards de tengués, soit près de 74 millions de dollars. La réduction des pertes agricoles et l’amélioration de l’approvisionnement en eau figurent parmi les principaux objectifs.

En Ouzbékistan également, un projet pilote visant à introduire la technologie des précipitations artificielles est en préparation. Les premières estimations étudient la possibilité d’augmenter les précipitations de 10 à 20 % par rapport au niveau naturel.

L’Institut de recherche scientifique d’hydrométéorologie du pays mène des recherches sur la physique des nuages et l’influence active sur l’atmosphère.

Selon les experts, l’ensemencement artificiel des nuages peut être un outil complémentaire dans la lutte contre la sécheresse, mais son efficacité dépend directement des conditions météorologiques et des caractéristiques des nuages. Il est donc important d’évaluer scientifiquement les résultats à long terme de cette technologie.

KazakhstanOuzbékistanRégion du TurkestanCentre national de météorologie des EAU
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