Le Milan prolonge le contrat de son plus grand talent, Francesco Camarda

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Le Milan prolonge le contrat de son plus grand talent, Francesco Camarda

Le club italien de l'AC Milan a définitivement tranché la question de la prolongation de Francesco Camarda, l'un des plus brillants représentants de son académie et l'une des futures stars du football européen. L'attaquant talentueux, né en 2008, signera aujourd'hui un nouveau contrat longue durée au siège du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, Camarda se rendra au siège de Casa Milan dans la soirée du 23 juillet pour signer un contrat courant jusqu'en 2031. Cette étape était stratégique pour la direction du club, car les « Rossoneri » ne veulent pas perdre leurs meilleurs jeunes joueurs au profit d'autres équipes. Auparavant, un autre produit du club, Christian Comotto, avait suivi le même chemin.

La saison dernière, Francesco Camarda est devenu le plus jeune débutant de l'histoire de la Serie A, attirant l'attention des experts et des supporters. Son style de jeu et son sens du but ont suscité l'intérêt de nombreux grands clubs, mais la direction de Milan a tout mis en œuvre pour conserver son joueur formé au club.

Plans d'avenir et option de prêt

Une fois le nouveau contrat signé, le club et l'agent du joueur, Beppe Riso, discuteront du plan de développement de Camarda pour la saison prochaine. L'objectif principal est actuellement d'assurer un temps de jeu régulier au jeune attaquant et de le préparer progressivement au football de haut niveau.

Selon Goal.com, Parme, un autre représentant de la Serie A, a déjà contacté l'agent du joueur. Les « Ducali » ont l'intention de recruter Camarda en prêt pour la saison prochaine. Cependant, la direction de Milan souhaite conserver un contrôle total sur le joueur et ne pourrait le céder temporairement que si sa progression est garantie.

Les experts du football italien soulignent que le maintien de talents comme Camarda dans leur club formateur est important pour Milan, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi en termes d'image. Cela prouve que l'académie du club continue de produire des joueurs de haut niveau. Une déclaration officielle sur la signature du contrat est attendue dans les prochaines heures.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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