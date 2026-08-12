Le Bayern Munich signe un contrat longue durée avec un talent sénégalais de 18 ans

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Le Bayern Munich signe un contrat longue durée avec un talent sénégalais de 18 ans

Le Bayern Munich a réalisé un transfert prometteur afin de renforcer davantage son milieu de terrain. Selon les informations publiées par Bild, le géant allemand a officiellement annoncé l’arrivée du jeune talent sénégalais de 18 ans Bara Sapoko Ndiaye. Le milieu de terrain a signé avec le club un contrat longue durée courant jusqu’à l’été 2031. Cette information, rapporte Goal.com le média la rapporte.

Ce transfert est considéré comme un investissement important de la direction du club pour l’avenir. Ndiaye devrait occuper la place laissée vacante par le départ de Leon Goretzka, milieu de terrain expérimenté qui a défendu les couleurs du Bayern pendant huit saisons à Munich. Le nouveau joueur apportera un environnement compétitif aux côtés des éléments expérimentés de l’équipe.

Le nouveau talent et son rôle au sein de l’équipe

Le jeune joueur a attiré l’attention des spécialistes et des supporters dès son arrivée. Il est déjà surnommé avec honneur le « Goretzka sénégalais ». Cette comparaison souligne sa puissance physique, sa mobilité sur le terrain et sa capacité à lire le jeu.

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, suivait déjà les qualités de ce joueur. Lors de son premier prêt en provenance du club Gambinos Stars Africa, le footballeur avait impressionné le staff technique par sa vitesse et son intelligence de jeu. Bien que le transfert ait été officiellement confirmé cette semaine, Ndiaye a déjà participé aux stages de présaison de l’équipe en Asie et à Tegernsee, et a eu le temps de s’adapter au groupe professionnel.

La politique de formation du club et la tradition sénégalaise

L’arrivée de Bara Sapoko Ndiaye perpétue une nouvelle tradition en train de s’installer au sein du club munichois. Il suit les traces de Bouna Sarr, Sadio Mané et de Nicolas Jackson, qui a porté le maillot du Bayern lors de la saison 2025-2026.

Ce transfert s’inscrit également pleinement dans la stratégie du club, fondée sur les jeunes talents. À l’Allianz Arena, Ndiaye évoluera aux côtés de joueurs prometteurs de sa génération comme Lennart Karl, David Santos Dayber, Cassiano Kiala, Maicon Cardoso et Wisdom Mike. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a particulièrement souligné le caractère positif du joueur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Bayern MunichVincent KompanyBara Sapoko NdiayeBundesligaTransferts
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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