Mitre dévoile le nouveau ballon Ultimax Pro pour le Community Shield 2026

Le célèbre équipementier sportif Mitre a officiellement dévoilé le ballon de match officiel Ultimax Pro, spécialement conçu pour le Community Shield 2026. Manchester City, tenant de la FA Cup, affrontera Arsenal, champion d’Angleterre en titre, lors de cette traditionnelle rencontre de pré-saison. Goal.com informe .

Selon ixbt.com, la rencontre est programmée le dimanche 16 août de cette année. Le lieu du match est également remarquable : en raison de l’indisponibilité du stade de Wembley, le Community Shield se disputera pour la première fois en 20 ans hors d’Angleterre, au Principality Stadium de Cardiff.

Le nouveau design du ballon et sa signification symbolique

Partenaire officiel de la Fédération anglaise de football pour les ballons, Mitre a cherché à refléter la solidarité des supporters et l’excitation précédant la nouvelle saison. Le design du ballon associe des graphismes en forme d’ondes sonores, symbolisant la voix collective et l’ambiance des fans, à des couleurs vives.

Les graphismes fluides qui rayonnent depuis chaque panneau représenteraient l’énergie collective de milliers de supporters. La combinaison des couleurs crée de nouvelles teintes, tandis que les détails argentés sophistiqués des motifs Delta rappellent directement le trophée du Community Shield.

Caractéristiques technologiques et avis des spécialistes

Selon Alex Roberts, responsable de la marque Mitre, le Community Shield a toujours été un événement unique et incontournable du calendrier footballistique. Il explique que l’entreprise souhaitait proposer un ballon de match haut de gamme, à la hauteur de ce moment qui marque le retour du football.

L’Ultimax Pro se distingue non seulement par son apparence, mais aussi par ses technologies avancées. Grâce à ses courbes concaves Hyperflow, le ballon offre une trajectoire stable et réduit la résistance de l’air. Sa couche intermédiaire Hyperfoam apporte également aux joueurs une meilleure réactivité et davantage de confort dans le contrôle du ballon.

Sarah Kendall, directrice des partenariats de la Fédération anglaise de football, a également salué le travail de l’équipe de Mitre. Elle a souligné que le nouveau ballon rehaussera l’éclat du match de Cardiff, l’un des premiers grands rendez-vous de la saison.