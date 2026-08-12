Le transfert du nouveau gardien d’Arsenal critiqué

Le transfert du gardien français Illan Meslier, arrivé à Arsenal lors du mercato estival, suscite de vifs débats dans le monde du football. Le portier de 26 ans a rejoint les Gunners en tant qu’agent libre à l’issue de son contrat avec Leeds United, mais son choix d’accepter un rôle de doublure a provoqué les critiques virulentes de spécialistes et d’anciens joueurs. Selon Metro, l’ancien gardien du club Graham Stack a ouvertement critiqué ce transfert, mettant en doute les ambitions professionnelles du joueur. Goal.com rapporte .

Pour rappel, Illan Meslier a disputé 215 rencontres avec Leeds United au cours des dernières années, accumulant une solide expérience en Premier League. Après avoir rejoint l’équipe de Mikel Arteta, il était considéré comme une doublure expérimentée et compétitive pour David Raya et Kepa Arrizabalaga. Toutefois, selon Graham Stack, le fait qu’un gardien régulièrement titulaire accepte de devenir simplement le troisième choix montre que sa détermination à gagner pourrait s’être affaiblie.

Le choix d’un joueur expérimenté pour un rôle de doublure surprend

Dans une interview, l’ancien gardien n’a pas caché sa surprise face au choix du Français. Selon lui, un joueur suffisamment expérimenté et habitué au niveau d’un championnat exigeant semble renoncer au temps de jeu régulier et préférer éviter la pression. Graham Stack estime qu’avec cette décision, Illan Meslier pourrait avoir amorcé un déclin dans sa carrière.

« Je lui demanderais des explications, car je ne comprends vraiment pas les choix de ce gardien », rapporte Metro, citant Graham Stack. L’ancien spécialiste ajoute qu’un joueur de qualité, parfaitement familiarisé avec le niveau de la Premier League, ne devrait pas se contenter du statut de troisième gardien, qui ne correspond pas à ses ambitions professionnelles.

L’avenir de l’académie et le sort des jeunes

Les intérêts de l’académie d’Arsenal ont également été évoqués comme un autre point sensible de ce transfert. L’arrivée d’Illan Meslier a eu des conséquences sur la situation de Tommy Setford, un jeune gardien de 20 ans formé au club. Il devrait être prêté à une autre équipe afin d’obtenir du temps de jeu. Cette situation soulève des questions sur le recours constant du club à des joueurs recrutés à l’extérieur plutôt qu’à ses propres ressources.

Selon Graham Stack, un grand club comme Arsenal devrait former son troisième gardien au sein de son académie. « D’accord, il est expérimenté, mais les chances de le voir jouer sont très faibles. Ma question est la suivante : Arsenal n’a-t-il pas un autre gardien local capable d’assumer ce rôle ? Que font-ils donc à l’académie ? », a protesté l’ancien gardien.