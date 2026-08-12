Rio Ferdinand appelle Manchester United à recruter Myles Lewis-Skelly

·33·Sport
Rio Ferdinand appelle Manchester United à recruter Myles Lewis-Skelly

Le jeune talent de l’équipe d’Angleterre et d’Arsenal, Myles Lewis-Skelly, reste au centre de l’attention lors du mercato estival. Selon Metro, le club londonien aurait proposé son joueur de 19 ans à d’autres clubs anglais concurrents. Alors que cette situation suscite de vifs débats dans le monde du football, Manchester United et Chelsea manifestent un sérieux intérêt pour le joueur. Goal.com rapporte .

L’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré sur sa chaîne YouTube que les Red Devils devaient immédiatement passer à l’action et conclure ce transfert. Selon lui, la direction du club doit ouvrir son portefeuille sans attendre et ne pas hésiter à dépenser les 60 à 70 millions de livres sterling demandés pour ce talentueux joueur.

La saison réussie de Myles Lewis-Skelly

Le joueur de 19 ans a connu quelques difficultés au début de la saison 2025/26 et peinait à intégrer l’équipe première. Cependant, sous la direction de Mikel Arteta, il a su se distinguer dans les moments décisifs, lors des dernières rencontres de la saison. Myles a gagné la confiance de son entraîneur et réussi à s’imposer dans le onze de départ.

Le jeune talent a joué un rôle important dans le titre d’Arsenal en Premier League anglaise et dans son parcours jusqu’à la finale de la Ligue des champions. Malgré ses performances avec les Londoniens, le club ne serait pas opposé à la vente du jeune joueur afin de financer d’autres recrutements. Le fait que les Gunners aient recruté le milieu de Newcastle Bruno Guimarães pour 75 millions de livres aurait notamment accéléré cette démarche.

L’analyse tactique de Rio Ferdinand

Selon Rio Ferdinand, Lewis-Skelly peut être utile à n’importe quelle équipe, car il est capable d’évoluer non seulement au milieu de terrain, mais aussi au poste d’arrière latéral. À Manchester United, Luke Shaw a certes disputé de nombreux matchs la saison dernière sans être gêné par les blessures, mais l’équipe manque toujours d’une véritable doublure naturelle au poste d’arrière gauche.

Ferdinand estime que si le joueur est disponible à ce prix, Manchester United doit passer à l’action sans hésiter. « Si j’étais à Manchester United aujourd’hui, j’appuierais immédiatement sur le bouton vert et je le recruterais », a déclaré l’ancien défenseur. La décision que prendront les directions de Chelsea et de Manchester United concernant ce transfert est désormais suivie de près par le monde du football.

Rio FerdinandManchester UnitedArsenalMyles Lewis-SkellyPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Bayern Munich installe une immense clôture pour des entraînements secretsLe Bayern Munich installe une immense clôture pour des entraînements secretsAujourd'hui, 17:39Le milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle UnitedLe milieu de l’Inter Frattesi proposé à Newcastle UnitedAujourd'hui, 16:58Manchester City recrute Gerónimo Rulli en provenance de MarseilleManchester City recrute Gerónimo Rulli en provenance de MarseilleAujourd'hui, 16:33Transfert de Lautaro Martínez : la situation autour du FC Barcelone et de l’InterTransfert de Lautaro Martínez : la situation autour du FC Barcelone et de l’InterAujourd'hui, 16:14Lautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agentLautaro Martínez et le FC Barcelone : Deco a rencontré son agentAujourd'hui, 15:53Kristian Kofane réagit aux rumeurs d’un transfert à Arsenal et au prix de 100 millionsKristian Kofane réagit aux rumeurs d’un transfert à Arsenal et au prix de 100 millionsAujourd'hui, 15:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal