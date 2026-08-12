Rio Ferdinand appelle Manchester United à recruter Myles Lewis-Skelly

Le jeune talent de l’équipe d’Angleterre et d’Arsenal, Myles Lewis-Skelly, reste au centre de l’attention lors du mercato estival. Selon Metro, le club londonien aurait proposé son joueur de 19 ans à d’autres clubs anglais concurrents. Alors que cette situation suscite de vifs débats dans le monde du football, Manchester United et Chelsea manifestent un sérieux intérêt pour le joueur. Goal.com rapporte .

L’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré sur sa chaîne YouTube que les Red Devils devaient immédiatement passer à l’action et conclure ce transfert. Selon lui, la direction du club doit ouvrir son portefeuille sans attendre et ne pas hésiter à dépenser les 60 à 70 millions de livres sterling demandés pour ce talentueux joueur.

La saison réussie de Myles Lewis-Skelly

Le joueur de 19 ans a connu quelques difficultés au début de la saison 2025/26 et peinait à intégrer l’équipe première. Cependant, sous la direction de Mikel Arteta, il a su se distinguer dans les moments décisifs, lors des dernières rencontres de la saison. Myles a gagné la confiance de son entraîneur et réussi à s’imposer dans le onze de départ.

Le jeune talent a joué un rôle important dans le titre d’Arsenal en Premier League anglaise et dans son parcours jusqu’à la finale de la Ligue des champions. Malgré ses performances avec les Londoniens, le club ne serait pas opposé à la vente du jeune joueur afin de financer d’autres recrutements. Le fait que les Gunners aient recruté le milieu de Newcastle Bruno Guimarães pour 75 millions de livres aurait notamment accéléré cette démarche.

L’analyse tactique de Rio Ferdinand

Selon Rio Ferdinand, Lewis-Skelly peut être utile à n’importe quelle équipe, car il est capable d’évoluer non seulement au milieu de terrain, mais aussi au poste d’arrière latéral. À Manchester United, Luke Shaw a certes disputé de nombreux matchs la saison dernière sans être gêné par les blessures, mais l’équipe manque toujours d’une véritable doublure naturelle au poste d’arrière gauche.

Ferdinand estime que si le joueur est disponible à ce prix, Manchester United doit passer à l’action sans hésiter. « Si j’étais à Manchester United aujourd’hui, j’appuierais immédiatement sur le bouton vert et je le recruterais », a déclaré l’ancien défenseur. La décision que prendront les directions de Chelsea et de Manchester United concernant ce transfert est désormais suivie de près par le monde du football.