Starlink lancé dans 167 pays, le nombre d’utilisateurs augmente

Des changements majeurs se produisent dans le domaine des technologies spatiales et de l’internet par satellite. Selon ixbt.com, le réseau mondial Starlink, propriété de SpaceX, fonctionne actuellement avec succès dans 167 pays et ses services sont utilisés par des millions de personnes. Ces chiffres montrent non seulement les capacités techniques du système, mais aussi sa capacité à répondre à la forte demande mondiale d’internet haut débit. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le dirigeant de l’entreprise, Elon Musk, le réseau Starlink compte aujourd’hui 22 millions d’abonnés mobiles et 13 millions d’utilisateurs de l’internet haut débit. Les experts estiment que ces chiffres témoignent de l’élargissement progressif de la couverture du réseau. Cette croissance soutenue devrait jouer un rôle important dans la réduction de la fracture numérique à l’avenir.

Plans d’expansion de la constellation orbitale

Actuellement, près de 11 000 satellites Starlink évoluent en orbite autour de la Terre. Ce chiffre est deux fois supérieur au nombre total de satellites de tous les autres opérateurs réunis. Elon Musk a déclaré que l’entreprise ne comptait pas s’arrêter à ce résultat. À l’avenir, le lancement de Starlink V3 et des appareils des générations suivantes pourrait permettre de porter la taille de la constellation orbitale à 100 000 satellites.

Les efforts d’expansion ne se limitent pas à l’augmentation du nombre d’appareils. L’entreprise vise à multiplier sa base d’utilisateurs par dix par rapport à son niveau actuel. Selon les prévisions de Musk, le système Starlink augmentera fortement non seulement le nombre d’abonnés, mais aussi le volume de données transmises.

Part du trafic internet mondial

L’un des projets les plus ambitieux concernant l’avenir du réseau consiste à gérer le trafic internet mondial. Selon la source, Elon Musk estime qu’à l’avenir Starlink pourrait être capable de transmettre plus de 90 % de l’ensemble du trafic internet mondial. Ce chiffre montre clairement l’ampleur des objectifs géopolitiques et technologiques fixés par l’entreprise.

Pour atteindre de tels niveaux, l’infrastructure technique devra encore être améliorée. Les efforts visant à couvrir chaque point de la planète avec un réseau haut débit pourraient bouleverser l’équilibre actuel du marché mondial des télécommunications. Starlink renforce progressivement sa position en tant que premier véritable système internet haut débit mondial de l’histoire.