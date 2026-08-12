Une semaine de travail de 90 heures révélée dans les entreprises d’IA

Selon la BBC, les employés des principales entreprises d’intelligence artificielle au monde, notamment OpenAI, Anthropic, Meta et Google, sont contraints de travailler selon des horaires dépassant largement la norme de 40 heures, jusqu’à 90 heures par semaine. Cette situation montre à quel point la concurrence acharnée dans le secteur technologique et la pression pour lancer rapidement les produits font peser une lourde charge sur les employés. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Selon les informations du média, les employés d’OpenAI et d’Anthropic ont travaillé jusqu’à 90 heures par semaine lors des sprints précédant le lancement des produits. Les employés d’OpenAI ont également indiqué qu’ils travaillaient habituellement au moins 70 heures par semaine. Chez Meta et Google, les équipes chargées d’entraîner les modèles d’IA effectueraient régulièrement des quarts de nuit, travailleraient le week-end et assureraient des permanences constantes.

Le fossé entre les promesses des entreprises et la réalité

Cependant, les chiffres cités reposent sur les témoignages oraux d’employés et n’ont pas été confirmés comme les horaires officiels des entreprises. OpenAI et Anthropic n’ont pas répondu aux questions de la BBC, tandis que Meta et Google ont refusé de commenter les conditions de travail de leurs employés. Un ancien employé technique d’OpenAI a également confirmé le travail le week-end, les réunions de crise régulières et un environnement soumis à une forte pression.

Fait remarquable, cette situation contredit les initiatives publiques d’OpenAI. Auparavant, l’entreprise avait recommandé aux employeurs d’expérimenter une semaine de travail de 4 jours et de 32 heures sans réduire les salaires. Cela témoigne d’un écart important entre les déclarations officielles des géants de la technologie et leur culture interne réelle.

Que révèle l’étude de l’Université de Californie ?

Une étude de huit mois menée par l’Université de Californie dans les domaines des ressources humaines et des technologies a mis en lumière le mécanisme de ce phénomène. En suivant 200 employés d’une grande entreprise technologique, des chercheurs américains ont constaté que les outils d’IA générative leur permettaient d’accomplir certaines tâches plus rapidement, mais qu’ils consacraient le temps libéré non pas au repos, mais à des responsabilités encore plus nombreuses.

Selon les résultats de l’étude, les employés sont souvent contraints de reporter leur travail sur leur temps personnel, de se laisser fréquemment distraire entre les tâches et de contrôler les résultats générés par l’IA. Même si cette observation scientifique ne confirme pas directement les chiffres de 90 heures avancés par la BBC, elle montre clairement qu’au lieu de faire gagner du temps grâce à l’automatisation, les technologies peuvent au contraire accroître encore le volume des tâches assumées par les humains.