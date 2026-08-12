Les données de 15 millions de citoyens kazakhs auraient été mises en vente sur le darknet

Le 12 août 2026, sur la chaîne Telegram Mash du Kazakhstan un message annonçant la mise en vente sur le darknet de données personnelles appartenant à 15 millions de citoyens kazakhs est apparu.

Selon ce message, ces données concernent près des trois quarts de la population du Kazakhstan. Sur le darknet, un utilisateur opérant sous le pseudonyme shymzz13 a affirmé avoir obtenu cette base de données en piratant le système d’administration en ligne eGov de l’État.

Selon les informations disponibles, un fichier de 2,7 gigaoctets contient 47 millions de lignes de données. Il contiendrait les données de passeport des citoyens, leurs numéros de téléphone, adresses e-mail, lieux de travail, copies de documents et mots de passe.

Le vendeur a fixé le prix de cette base de données à 0,5 bitcoin, soit environ 32 000 dollars.

Cependant, le ministère du Développement numérique, de l’Innovation et de l’Industrie aérospatiale du Kazakhstan a déclaré que ces informations n’étaient pas encore confirmées. Le ministère a indiqué qu’il vérifiait techniquement les données diffusées avec les services compétents. Les échantillons fournis dans l’annonce sont notamment analysés afin d’en déterminer la source.

Selon les représentants du ministère, aucun élément ne permet pour l’instant de confirmer que les systèmes d’information d’eGov ont été piratés ou que cette base de données provient directement d’eGov.

Le ministère a également relevé que certaines informations diffusées ne correspondaient pas à la structure et au format des données du système d’administration en ligne. Il a notamment précisé que les copies numérisées des passeports ne sont pas conservées dans eGov sous la forme indiquée et que les documents numériques utilisent un autre format.

Le ministère a souligné que l’affirmation de l’utilisateur du darknet selon laquelle la base de données aurait été obtenue en piratant eGov ne constituait pas, à elle seule, une preuve du piratage du système.

La vérification technique se poursuit actuellement. Des informations supplémentaires devraient être communiquées à ses résultats.

Le ministère a recommandé aux citoyens kazakhs de respecter les règles de sécurité numérique. Il leur a notamment demandé de ne pas communiquer à des tiers les codes SMS, mots de passe et données de signature électronique, de ne pas ouvrir de liens suspects et de ne pas utiliser le même mot de passe pour différents services.