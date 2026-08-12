L’avenir de Mike Maignan en question : Al-Nassr candidat pour le gardien

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L’avenir de Mike Maignan en question : Al-Nassr candidat pour le gardien

Mike Maignan, gardien titulaire et l’un des capitaines de l’AC Milan, a commencé à sérieusement réfléchir à son avenir au club en raison de son mécontentement face aux changements internes. Selon La Gazzetta dello Sport, le club saoudien d’Al-Nassr s’intéresse fortement au gardien français et prépare une offre de transfert. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Les relations avec la direction du club se sont tendues après les événements mouvementés de la fin de la saison dernière. Malgré son statut de l’un des joueurs clés de l’AC Milan, les dernières décisions de la direction ont suscité l’incompréhension de Mike Maignan.

Changements dans le staff technique et raisons du mécontentement

La principale raison du mécontentement de Maignan réside dans les changements radicaux apportés au staff technique en mai. À cette époque, l’entraîneur principal Massimiliano Allegri, le directeur sportif Igli Tare et l’entraîneur expérimenté des gardiens Claudio Filippi ont été limogés.

Le joueur français avait noué une relation professionnelle particulièrement forte avec Claudio Filippi et était devenu, grâce à lui, l’un des meilleurs gardiens d’Europe. La saison dernière, le joueur avait refusé une offre de Chelsea en raison d’Allegri et de la structure dirigeante en place. Il étudie désormais ses options.

L’intérêt d’Al-Nassr et sa puissance financière

Le club saoudien d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, cherche un gardien de classe mondiale capable de remplacer Bento dans l’effectif. La puissance financière du championnat saoudien pourrait constituer un sérieux défi pour l’AC Milan, qui pourrait avoir du mal à résister à une éventuelle concurrence pour Maignan, déjà l’un des joueurs les mieux payés de l’équipe.

Un autre facteur ayant alimenté les rumeurs de transfert est le retard pris par Maignan et son coéquipier Adrien Rabiot pour reprendre l’entraînement. Les joueurs, attendus au centre de Milanello le 12 août, ont reporté leur arrivée au 16 août. Bien que le club ait expliqué ce retard par des congés supplémentaires après la Coupe du monde, cet épisode témoigne de l’attachement des joueurs à l’ancien staff technique et de leur mécontentement.

Contrat et inquiétude des supporters

Sur le papier, l’AC Milan dispose d’une position confortable, puisqu’un contrat longue durée avec Maignan, valable jusqu’en juin 2031, a été signé au début de l’année. Avec un salaire annuel d’environ 7 millions d’euros, bonus compris, le contrat actuel du gardien avait permis au club de régler la question du poste pour la prochaine décennie.

Arrivé en 2021 pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Maignan est devenu l’un des favoris des supporters. La perspective de son départ inquiète les fans rossoneri. À l’approche du début de la nouvelle saison, la direction de l’AC Milan devra s’entretenir avec le joueur afin de discuter d’un plan clair pour son avenir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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