Le vaisseau spatial Starship pourrait transporter 10 millions de tonnes de fret par an

·59·Technologie
Le vaisseau spatial Starship pourrait transporter 10 millions de tonnes de fret par an

Dans le cadre de ses projets ambitieux, Elon Musk Starship a déclaré que les systèmes de fusées pourraient à l’avenir être capables d’acheminer jusqu’à 10 millions de tonnes de charge utile en orbite terrestre chaque année. Selon Ixbt.com, un volume aussi considérable serait essentiel pour établir à l’avenir une civilisation autonome sur la Lune, Mars et d’autres corps célestes. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations disponibles, si l’humanité veut devenir une espèce multiplanétaire capable de subvenir à ses propres besoins, elle devra transporter une telle quantité de marchandises dans l’espace. Selon Musk, s’il est impossible d’acheminer des millions de tonnes de fret en orbite terrestre, il sera également totalement impossible de construire des bases durables sur d’autres planètes.

Logistique spatiale et calendrier des vols

SpaceX prévoit de lancer ses vaisseaux Starship plus d’une fois par heure en moyenne, soit plus de 10 000 vols par an, afin de réaliser ses ambitions considérables. Sachant que chaque vol pourrait transporter plus de 200 tonnes de fret, cette cadence élevée permettrait d’atteindre l’objectif de plusieurs millions de tonnes.

Pour soutenir une cadence de vols sans précédent, l’entreprise se prépare sérieusement à produire ses vaisseaux-fusées en série. Les nouvelles usines Gigabay devraient pouvoir assembler jusqu’à 10 000 vaisseaux spatiaux de ce type par an, ce qui constituerait le plus grand bond industriel de l’histoire de l’astronautique.

Perspectives de colonisation de Mars

Les chiffres avancés par Elon Musk sont étroitement liés à sa vision conceptuelle d’un avenir multiplanétaire. L’entrepreneur avait précédemment estimé que le seuil minimal pour une colonie autonome sur Mars devait être d’au moins 100 000 personnes et 1 million de tonnes de fret.

La réalisation de ce projet ouvrirait une nouvelle ère, non seulement pour SpaceX, mais pour toute l’humanité. Les technologies actuellement développées devraient transformer radicalement la logistique entre la Terre et l’espace et faire de l’humanité une véritable civilisation spatiale.

StarshipElon MuskSpaceXMarsEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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