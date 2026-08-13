La Chine mobilise des satellites Fengyun pour surveiller le typhon «Delfin»

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La Chine mobilise des satellites Fengyun pour surveiller le typhon «Delfin»

La Chine a déployé un groupe de satellites météorologiques Fengyun afin de surveiller en continu le typhon «Delfin», qui s’est formé dans l’océan et se rapproche des côtes du pays. Selon ixbt.com, ces engins spatiaux avancés transmettent chaque minute des données essentielles aux services météorologiques pour évaluer la trajectoire et l’état du cyclone. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans une dépêche.

Les satellites Fengyun-4C et Fengyun-4B opèrent conjointement dans le cadre de cette mission. Selon l’Académie de technologie spatiale de Shanghai (SAST), Fengyun-4C, placé sur une orbite géostationnaire à 133 degrés de longitude Est, est actuellement le satellite géostationnaire individuel le plus puissant au monde pour le sondage complet de l’atmosphère.

Observation en temps réel depuis l’espace

L’équipement de cet engin, notamment un radiomètre imageur multispectral et une caméra de cartographie de la foudre, permet de suivre en temps réel la structure des nuages et les puissants courants atmosphériques. Il détecte également avec précision les variations de l’activité électrique et les signes d’une intensification rapide du typhon.

À mesure que «Delfin» s’est rapproché des côtes, Fengyun-4B, situé à 105 degrés de longitude Est, a également rejoint l’opération. Grâce à un angle de vue plus favorable, il se concentre sur les eaux côtières et transmet chaque minute des images du typhon et des systèmes atmosphériques associés, avec une résolution pouvant atteindre 250 mètres.

Des capacités supplémentaires en orbite basse

De telles images à haute fréquence permettent de surveiller attentivement non seulement le typhon principal, mais aussi les structures météorologiques plus petites qui l’entourent. Parallèlement, la Chine a également mobilisé des satellites météorologiques Fengyun-3 évoluant sur des orbites basses.

Ces engins en orbite basse observent le typhon depuis différentes directions et à différents moments. Leurs radiomètres micro-ondes, leurs instruments de mesure de la température et de l’humidité ainsi que leurs radars de précipitations peuvent recueillir des données à travers les couches de nuages et de pluie.

Cette approche intégrée permet d’évaluer pleinement la structure interne du typhon, de ses bandes spiralées externes jusqu’à son centre, ainsi que la répartition de la température et de l’humidité et la dynamique des précipitations.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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