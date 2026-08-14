Enzo Maresca prend ses fonctions à la tête de Manchester City

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Enzo Maresca prend ses fonctions à la tête de Manchester City

Enzo Maresca s’est dit prêt à succéder à Pep Guardiola et à ouvrir une nouvelle ère à Manchester City avant la saison 2026-2027. L’entraîneur italien a souligné qu’il mesurait pleinement l’immense responsabilité qui l’attend avant le Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre, prévu dimanche. Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et les sources officielles du club, Maresca, nommé entraîneur principal de Manchester City après le départ de Guardiola, qui a achevé une décennie couronnée de succès, s’appuie sur son expérience passée. L’Italien, qui a déjà dirigé Leicester City et Chelsea et travaillé comme entraîneur adjoint à Manchester City, évolue dans un environnement familier.

Une nouvelle ère et de grandes exigences

Dans un entretien accordé au service de presse du club, Maresca a partagé ses émotions. Selon lui, rejoindre un grand club comme Manchester City implique de viser uniquement les victoires et les trophées, et toutes les ressources seront mobilisées pour atteindre cet objectif.

L’entraîneur a expliqué qu’il avait eu l’impression de rentrer chez lui en revenant au club. Il a souligné que de nombreux membres du personnel étaient restés en place, tandis que l’effectif avait été renouvelé à environ 80 %.

Profonds changements dans l’effectif et transferts

De nombreux changements ont été apportés à l’effectif durant cette période de transition. Recruté à Nottingham Forest pour 116 millions de livres sterling, Elliot Anderson est devenu le transfert le plus cher de l’histoire du club. James Trafford, Manuel Akanji et Nathan Aké ont été vendus, tandis que John Stones et Bernardo Silva ont quitté le club comme agents libres.

Le Real Madrid et le FC Barcelone manifestent actuellement un intérêt soutenu pour Rodri. Manchester City négocie également avec le milieu de terrain de 18 ans de Lille, Ayyoub Bouaddi, et suit la situation de la star de Chelsea, Enzo Fernández.

Maresca a souligné que l’objectif principal restait de se battre pour les trophées durant cette période de transition. Il espère offrir de la joie aux supporters à la fin de la saison. Le match de dimanche contre Arsenal, champion en titre de Premier League, dans le cadre du Community Shield, sera son premier test officiel à ce poste.

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Jahongir Tursunov
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