UFC 330 : une soirée explosive avec Makhachev-Garry et la liste complète des combats

Les amateurs d’arts martiaux mixtes (MMA) peuvent enfin se préparer à une soirée très attendue. Dans la nuit du 15 au 16 août, la prestigieuse arène de Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, accueillera le prochain événement numéroté de l’UFC — UFC 330 aura lieu.

Le combat principal de la soirée sera disputé pour la ceinture des poids mi-moyens. Le champion en titre, Islam Makhachev affrontera le prétendant numéro un du classement, Ian Machado Garry dans l’octogone.

Deux combats pour le titre et un duel entre vétérans

La deuxième affiche principale du tournoi comportera également une ceinture. Chez les femmes, dans la catégorie des poids paille, la championne en titre Mackenzie Dern défendra son titre contre la prétendante classée cinquième, Gillian Robertson .

Par ailleurs, la carte principale verra le vétéran de l’octogone et spécialiste des KO Edson Barboza affronter le talentueux combattant des poids légers Esteban Ribovics . Chez les poids moyens, l’invaincu Mansur Abdul-Malik sera opposé à l’expérimenté Dustin Stoltzfus .

Un changement surprise à trois jours du tournoi

La carte du tournoi a connu un changement important de dernière minute. José Ochoa, qui devait affronter Charles Johnson, a quitté l’événement pour des raisons inconnues, seulement trois jours avant le tournoi. Il a été remplacé par le débutant de l’organisation, Eduardo Enrique et le combat aura lieu chez les poids intermédiaires, à un poids convenu de 59 kg.

La soirée sera clôturée par un duel intéressant pour les supporters d’Asie centrale: le combat opposera le représentant kirghiz des poids mi-moyens, Miktibek Orolbai , à l’Américain Jeremiah Wells .

UFC 330 : liste complète des combats (carte intégrale)

Poids mi-moyens (combat principal pour le titre) : Islam Makhachev (champion) — Ian Machado Garry (n° 1)

Poids paille féminin (combat pour le titre) : Mackenzie Dern (championne) — Gillian Robertson (n° 5)

Poids légers : Jalin Turner — Kauê Fernandes

Poids moyens : Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

Poids légers : Edson Barboza — Esteban Ribovics

Poids mi-moyens : Chidi Njokuani — Joel Alvarez

Poids intermédiaires (59 kg) : Charles Johnson — Eduardo Enrique (débutant)

Poids moyens : Donte Johnson — Eric McConico

Poids moyens : Vicente Luque — Tresean Gore

Mi-lourds : Rafael Tobias — Lucas Fernando

Poids mi-moyens : Neil Magny — Ramiz Brahimaj

Poids mi-moyens : Jeremiah Wells — Miktibek Orolbai

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