Officiel : le prochain adversaire de Ramazon Temirov et la date du combat annoncés

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Officiel : le prochain adversaire de Ramazon Temirov et la date du combat annoncés

Ouzbékistanais combattant de l’UFC réputé pour ses KO spectaculaires, Ramazon Temirovtous les détails concernant son prochain combat ont été officiellement dévoilés. Notre compatriote montera dans l’octogone à l’automne, lors de l’un des plus grands tournois numérotés.

Selon le service de presse de l’UFC, Temirov le 24 octobre dans la somptueuse Etihad Arena d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, à l’occasion du UFC 333 participera au tournoi.

Un dangereux combattant anglais classé dans le Top 6

Ce combat s’annonce comme l’un des affrontements les plus importants entre prétendants de la catégorie des poids mouches :

  • Qui est l’adversaire ? Face à Ramazon, un combattant anglais expérimenté et talentueux Lone Kavana s’opposera à lui dans l’octogone ;

  • La tension au classement : Kavana occupe actuellement la 6e placedu classement UFC des poids mouches, tandis que notre compatriote Temirov est 7e;

  • L’enjeu de la victoire : Une victoire dans ce combat permettrait à Ramazon d’intégrer le Top 5 de la catégorie et de devenir un prétendant direct à la ceinture de champion.

La série de KO de Temirov à Abou Dhabi

La ville d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, est devenue une véritable arène porte-bonheur pour Ramazon Temirov :

  • Une victoire éclatante contre Erceg : Notre compatriote a disputé son dernier combat précisément ici, le 25 juillet, face à l’Australien et ancien prétendant au titre Steve Erceg;

  • Un finish au premier round : Lors de ce combat, Temirov a envoyé son adversaire au KO technique dès le premier round grâce à ses frappes fulgurantes, faisant trembler la communauté mondiale du MMA.

Lors de l’affrontement du 24 octobre, Ramazon Temirov tentera de poursuivre sa série de victoires et de franchir un nouveau cap important vers le titre de champion.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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