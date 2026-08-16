Défaite surprise à l’UFC 330 : Miqtibek Orolbay s’incline par soumission au 3e round

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Défaite surprise à l’UFC 330 : Miqtibek Orolbay s’incline par soumission au 3e round

La prochaine grande soirée numérotée accueillie par la ville de Philadelphie, aux États-Unis, UFC 330 a vu, lors de son pour les fans d’arts martiaux mixtes d’Asie centrale,un résultat inattendu se produire.

Dans la catégorie des poids mi-moyens, le prometteur combattant kirghiz Miqtibek Orolbay a affronté l’athlète local Jeremiah Wells.

Une soumission décisive au troisième round

Le combat s’est déroulé dans un rythme intense et au terme d’une lutte acharnée dès les premières minutes :

  • Une pression intense : Les deux combattants se sont montrés actifs aussi bien au sol que dans les échanges debout, en faisant preuve d’une opposition acharnée ;

  • Le moment décisif : Au troisième round, Jeremiah Wells a totalement pris l’initiative, réussissant à amener son adversaire au sol et à prendre une position avantageuse ;

  • Une fin avant la limite : Au troisième round, Wells a soumis Orolbay avec une technique de soumission par étranglement, remportant ainsi le combat avant la limite.

Un combat principal pour le titre à venir

Rappelons que, lors du combat principal de cette grande soirée, le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev défendra sa ceinture face au challenger numéro un, la star irlandaise invaincue Ian Machado Garry.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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