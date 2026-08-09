Liverpool s’incline contre Monaco après avoir mené

En préparation de la nouvelle saison de Premier League anglaise, Liverpool a perdu son avantage lors d’un match amical face à Monaco. À Anfield, les Reds menaient de deux buts dès les premières minutes, mais se sont finalement inclinés 2-3. Selon BBC Sport, ce résultat inquiète l’entraîneur Andoni Iraola, car les fragilités défensives de la saison dernière continuent de se faire sentir. Goal.com rapporte ces faits.

Dès les premières minutes, les locaux se sont montrés très actifs et ont régalé leurs supporters grâce à de belles attaques. Après des combinaisons rapides au milieu de terrain, Alexander Isak a ouvert le score dès la 16e minute. Peu après, Florian Wirtz a profité d’une confusion dans la surface pour inscrire le deuxième but de son équipe et conforter son avance. Les prestations des nouvelles recrues ont laissé une impression positive au sein du staff technique.

Les problèmes défensifs refont surface

Cependant, la réussite offensive de l’équipe a été éclipsée par les anciennes erreurs défensives. Vers la fin de la première période, Virgil van Dijk a commis une faute dans sa propre surface, et l’arbitre a accordé un penalty à Monaco. Aleksandr Golovin a transformé cette occasion pour réduire l’écart. En seconde période, l’initiative est totalement passée du côté des visiteurs.

Après de nombreux changements effectués à la pause, la défense de Liverpool a semblé désorganisée. Mika Biereth et Paris Brunner ont converti leurs occasions en seconde période, offrant à Monaco une victoire convaincante. Au coup de sifflet final, le tableau affichait 2-3, un résultat qui a inquiété les supporters de l’équipe.

La complémentarité offensive et les points positifs

Malgré la défaite, la performance du nouveau duo offensif, arrivé au club l’été dernier pour un montant total de 225 millions de livres sterling, a constitué une source de réconfort pour l’entraîneur et les supporters. Florian Wirtz s’est particulièrement illustré dans un rôle créatif axial, offrant de bons ballons à l’attaquant suédois Isak et mettant à plusieurs reprises le gardien adverse Lukáš Hrádecký à contribution.

Dans une interview accordée à LFC TV après le match, Alexander Isak a souligné que l’ambiance au sein de l’équipe était bonne et que tout le monde affichait un état d’esprit positif. Il s’est dit certain que l’équipe corrigerait toutes ses erreurs et serait prête pour le début de la saison. Andoni Iraola a également déclaré qu’un pas important avait été franchi pour présenter aux supporters une équipe dont ils pourraient être fiers et à laquelle ils pourraient s’identifier.