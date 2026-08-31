Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor

En huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan, le club de Nasaf Qarshi a été éliminé de la compétition après une défaite 0-1 à Namangan face à Navbahor. Habitués à remporter la coupe, les joueurs de Qarshi quittent le tournoi très tôt pour la troisième année consécutive.

Après cette douloureuse défaite, l'entraîneur de Nasaf, Ruziqul Berdiyev, a participé à la conférence de presse et a répondu ouvertement aux questions les plus sensibles des supporters et des journalistes.

« Nous avons joué devant 20 000 supporters » : Défaite et contestations de l'arbitrage

Ruziqul Berdiyev À Namangan, a souligné que le match a été intense et équilibré :

Le manque d'efficacité : « Nous avons essayé de résister sur le terrain d'une équipe soutenue par 20 000 supporters passionnés. Un seul but pouvait décider du sort du match. Si nous avions concrétisé nos occasions, la victoire aurait peut-être été de notre côté. Nous avons bien défendu, mais nous n'avons pas réussi à marquer », a déclaré le coach.

La raison de la dispute avec l'arbitre : Clarifiant la discussion avec les arbitres après le match, l'entraîneur a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une éventuelle main de Norchaev, mais d'une contestation concernant un coup franc accordé alors que le score était de 1-0.

Le problème de l'inefficacité offensive : « Manque d'attaquants de qualité et manque de chance »

Concernant les deux défaites consécutives 0-1 de Nasaf face à Navbahor, Berdiyev a révélé la principale lacune de l'équipe :