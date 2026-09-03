Ronaldo sous le choc : son fils a dépensé 9 millions de dollars en une semaine

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo serait sous le choc après avoir appris que son fils a dépensé plus de 9 millions de dollars en supercars et autres objets de luxe en une semaine.

C'est ce qu'a rapporté le média « Haberler ».

Selon les rapports, Ronaldo avait autorisé son fils à utiliser sa carte de crédit pendant un certain temps. Cependant, une transaction de 1,8 million de dollars a attiré l'attention du footballeur.

Il a ensuite fait vérifier les autres dépenses. Il s'est avéré que son fils avait dépensé plus de 9 millions de dollars en une semaine pour l'achat de supercars et divers objets de valeur.

Suite à ces dépenses colossales, Ronaldo aurait contacté sa banque pour bloquer sa carte de crédit et restreindre l'accès de son fils à ses comptes.

Cependant, ces informations n'ont pas encore été Cristiano Ronaldo ou ses représentants officiellement confirmées. Par conséquent, les chiffres et les détails rapportés sont pour l'instant considérés comme des allégations.

Pour rappel, le jeune de 16 ans Cristiano Ronaldo Junior joue actuellement dans l'équipe de jeunes du club d'Al-Nassr.