Ronaldo sous le choc : son fils a dépensé 9 millions de dollars en une semaine

·4·Sport
Ronaldo sous le choc : son fils a dépensé 9 millions de dollars en une semaine

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo serait sous le choc après avoir appris que son fils a dépensé plus de 9 millions de dollars en supercars et autres objets de luxe en une semaine.

C'est ce qu'a rapporté le média « Haberler ».

Selon les rapports, Ronaldo avait autorisé son fils à utiliser sa carte de crédit pendant un certain temps. Cependant, une transaction de 1,8 million de dollars a attiré l'attention du footballeur.

Il a ensuite fait vérifier les autres dépenses. Il s'est avéré que son fils avait dépensé plus de 9 millions de dollars en une semaine pour l'achat de supercars et divers objets de valeur.

Suite à ces dépenses colossales, Ronaldo aurait contacté sa banque pour bloquer sa carte de crédit et restreindre l'accès de son fils à ses comptes.

Cependant, ces informations n'ont pas encore été Cristiano Ronaldo ou ses représentants officiellement confirmées. Par conséquent, les chiffres et les détails rapportés sont pour l'instant considérés comme des allégations.

Pour rappel, le jeune de 16 ans Cristiano Ronaldo Junior joue actuellement dans l'équipe de jeunes du club d'Al-Nassr.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La date du prochain combat de Filip Hrgović et ses adversaires potentiels sont connusLa date du prochain combat de Filip Hrgović et ses adversaires potentiels sont connusAujourd'hui, 14:07«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'Umar«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'UmarAujourd'hui, 13:46Tous les transferts de Manchester City à l'été 2026 ont été annoncésTous les transferts de Manchester City à l'été 2026 ont été annoncésAujourd'hui, 13:40«Plus d'essence» : David Haye révèle l'erreur tactique fatale lors du combat Hrgović-Itauma«Plus d'essence» : David Haye révèle l'erreur tactique fatale lors du combat Hrgović-ItaumaAujourd'hui, 13:37Retour surprise : Carlos Queiroz reprend les rênes de l'équipe nationale du GhanaRetour surprise : Carlos Queiroz reprend les rênes de l'équipe nationale du GhanaAujourd'hui, 13:29Quel rôle pour Enzo Fernández au sein de Manchester CityQuel rôle pour Enzo Fernández au sein de Manchester CityAujourd'hui, 12:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)