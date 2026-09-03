La mère de Messi réagit au départ de son fils : « Je pleure encore »

La mère de Lionel Messi, Celia Cuccittini, a déclaré que sa famille traverse des moments difficiles après la décision de son fils de mettre fin à sa carrière en équipe nationale d'Argentine. Elle s'est confiée à ce sujet lors d'un entretien avec le journaliste Adrián Pallares.

À 39 ans, Messi a officiellement annoncé le 31 août qu'il quittait l'équipe nationale d'Argentine après 21 ans de carrière. Le footballeur a disputé sa dernière grande compétition internationale lors de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine s'est inclinée en finale face à l'Espagne, se contentant de la médaille d'argent.

Bien qu'elle ait été informée de la décision de son fils à l'avance, la mère de Messi a souligné que cette nouvelle est très difficile à vivre pour toute la famille.

« Je pleure encore. Même si nous étions au courant, toute la famille est très triste. Mais le plus important, c'est qu'il soit heureux », a déclaré Celia Cuccittini.

Elle a également ajouté que le décès récent de son mari, Jorge Messi, a rendu cette période encore plus douloureuse pour la famille. Celia a rappelé que son mari s'inquiétait souvent de la vie de Lionel après la fin de sa carrière de joueur.

Dans sa lettre d'adieu annonçant son départ de l'équipe nationale, Messi a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers et toutes les personnes qui l'ont accompagné au cours de ses 21 années avec l'Argentine.

Il a souligné qu'il terminait sa carrière internationale avec un sentiment de fierté et de sérénité.

Pour rappel, Messi a disputé 207 matchs avec l'équipe nationale d'Argentine et a marqué 125 buts. Il détient le record de l'équipe dans ces deux catégories.

Bien qu'il ait mis fin à sa carrière internationale, Messi continuera de jouer en club. Il évolue depuis 2023 au sein de l'Inter Miami en MLS.