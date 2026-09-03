La mère de Messi réagit au départ de son fils : « Je pleure encore »

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La mère de Messi réagit au départ de son fils : « Je pleure encore »

La mère de Lionel Messi, Celia Cuccittini, a déclaré que sa famille traverse des moments difficiles après la décision de son fils de mettre fin à sa carrière en équipe nationale d'Argentine. Elle s'est confiée à ce sujet lors d'un entretien avec le journaliste Adrián Pallares.

À 39 ans, Messi a officiellement annoncé le 31 août qu'il quittait l'équipe nationale d'Argentine après 21 ans de carrière. Le footballeur a disputé sa dernière grande compétition internationale lors de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine s'est inclinée en finale face à l'Espagne, se contentant de la médaille d'argent.

Bien qu'elle ait été informée de la décision de son fils à l'avance, la mère de Messi a souligné que cette nouvelle est très difficile à vivre pour toute la famille.

« Je pleure encore. Même si nous étions au courant, toute la famille est très triste. Mais le plus important, c'est qu'il soit heureux », a déclaré Celia Cuccittini.

Elle a également ajouté que le décès récent de son mari, Jorge Messi, a rendu cette période encore plus douloureuse pour la famille. Celia a rappelé que son mari s'inquiétait souvent de la vie de Lionel après la fin de sa carrière de joueur.

Dans sa lettre d'adieu annonçant son départ de l'équipe nationale, Messi a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers et toutes les personnes qui l'ont accompagné au cours de ses 21 années avec l'Argentine.

Il a souligné qu'il terminait sa carrière internationale avec un sentiment de fierté et de sérénité.

Lionel Messi portant le maillot de l'équipe nationale d'Argentine sur un terrain de football, tenant un ballon.

Pour rappel, Messi a disputé 207 matchs avec l'équipe nationale d'Argentine et a marqué 125 buts. Il détient le record de l'équipe dans ces deux catégories.

Bien qu'il ait mis fin à sa carrière internationale, Messi continuera de jouer en club. Il évolue depuis 2023 au sein de l'Inter Miami en MLS.

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