Le derby d'Istanbul entre Başakşehir et Kasımpaşa, comptant pour la 3e journée de la Süper Lig, a attiré l'attention des fans non seulement par l'intensité sur le terrain (1-1), mais aussi par la conférence de presse explosive d'après-match. Lors de cette rencontre, l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov s'est distingué par ses performances de haut niveau sous les couleurs des hôtes.

L'attaquant de 31 ans ne s'est pas contenté d'ouvrir le score à la 18e minute, il a également créé au moins trois occasions dangereuses devant le but adverse. Notamment, à la 78e minute, sa puissante tête a heurté le poteau.

Après le match, l'entraîneur de Kasımpaşa et légende du football turc, Emre Belözoğlu, a exprimé des critiques acerbes qui ont secoué l'actualité lors de la conférence de presse.

« Gündoğan est Turc, Demirbay est un étranger ? » : Belözoğlu critique la Fédération

Le célèbre technicien a souligné que la limite des joueurs étrangers et les règles sur le statut de citoyenneté imposées par la Fédération turque de football (TFF) constituent un obstacle majeur pour les clubs :

Adieux forcés : « À cause de cette règle, nous sommes contraints de nous séparer de deux joueurs étrangers, ce que ni le club ni les joueurs ne souhaitent. Devons-nous renoncer à un joueur comme Diabaté, qui a marqué aujourd'hui et rapporté des points à l'équipe ? Le club a investi dans les jeunes, nous ne pouvons pas simplement les abandonner » ;

Deux poids, deux mesures : « Aujourd'hui, İlkay Gündoğan joue à Galatasaray avec le statut de joueur turc, tandis que je fais jouer Kerem Demirbay comme étranger. Les deux ont des parents turcs. La règle impose une limite basée sur l'année 2015. Ce n'est pas juste ! ».

L'exemple de Shomurodov : « Vous rendez les joueurs turcs paresseux »

Emre Belözoğlu a soulevé la question des peuples turciques et des joueurs étrangers talentueux, mentionnant spécifiquement Eldor Shomurodov :