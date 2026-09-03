Les transferts entre Chelsea et Manchester City dépassent les 350 millions de livres

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Les transferts entre Chelsea et Manchester City dépassent les 350 millions de livres

L'histoire des transferts entre Chelsea et Manchester City, devenus les empires financiers les plus puissants du football anglais au cours des deux dernières décennies, a dépassé les 350 millions de livres sterling. Selon Goal.com, depuis le début de l'ère des milliardaires, ces deux grands clubs ont activement échangé des joueurs, créant un véritable couloir de transfert dans le football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En réalité, dans les années 90, ces clubs étaient des équipes de milieu de tableau qui négociaient des joueurs modestes comme David Rocastle ou Terry Phelan. Cependant, le rachat de Chelsea par Roman Abramovich en juillet 2003 et l'acquisition de Manchester City par le cheikh Mansour le 1er septembre 2008 ont radicalement changé toutes les règles du football anglais.

Révolution financière et premiers accords majeurs

Avant le tournant de 2008, des transactions modestes avaient déjà eu lieu entre les clubs. Par exemple, Shaun Wright-Phillips a rejoint Stamford Bridge pour 21 millions de livres en 2005, avant de retourner à City trois ans plus tard. De même, Tal Ben Haim a quitté Londres pour Manchester pour 5 millions de livres.

Après l'arrivée du cheikh Mansour au pouvoir, les relations entre les deux clubs ont atteint un tout autre niveau. Ils ne sont plus de simples rivaux, mais des superclubs procédant à des échanges d'actifs directs à enjeux élevés. En 2009, Wayne Bridge a rejoint City pour 10 millions de livres, tandis que Daniel Sturridge a fait le chemin inverse pour rejoindre Chelsea.

Échanges de champions et transferts records

Au cours des années suivantes, des joueurs de calibre champion ont continué à circuler entre les deux équipes. Notamment, Raheem Sterling est devenu un joueur de Chelsea pour 47,5 millions de livres en 2022, tandis que Mateo Kovačić a rejoint Manchester City pour 25 millions de livres en 2023. Le prêt temporaire de Frank Lampard à City en 2014 et le transfert de Willy Caballero à Chelsea en 2017 restent également des transferts libres mémorables.

Le point culminant de cette histoire de transferts bilatéraux est marqué par des chiffres records. Selon la source, le transfert d'Enzo Fernández à Manchester City pour une somme colossale de 125 millions de livres lors du dernier jour du mercato de septembre 2026 est devenu la plus grande transaction financière de l'histoire de ces relations.

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Jahongir Tursunov
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