Test contre Nasaf dans 3 jours : après la victoire sur Mash'al, que révèle Temur Kapadze ?

Superliga d'Ouzbékistanlors de la 19e journée, le club de Namangan Navbahor a poursuivi sa série de victoires cruciales en s'imposant 2-0 sur le terrain de l'outsider Mash'al à Muborak. Après le match, l'entraîneur des « Faucons » Temur Kapadze a participé à la conférence de presse, s'exprimant en détail sur le résultat, les absences dans l'effectif et le calendrier chargé à venir.

Remerciant les supporters de Namangan ayant fait le long déplacement, l'entraîneur a souligné que l'équipe affrontera un duel décisif contre Nasaf dans 3 jours.

« Nous avons marqué juste après les changements » : les raisons de la rotation

Temur Kapadze est revenu sur ses décisions en seconde période et sur la rotation de l'effectif :

Un impact immédiat : « Nous avons marqué le deuxième but juste après avoir effectué trois changements. Tout s'est passé comme prévu. Vous savez, nous avons un autre match important dans 3 jours et un long voyage nous attend. C'est pourquoi il était nécessaire de faire tourner l'effectif et de laisser certains joueurs se reposer »;

Solidarité collective : L'entraîneur a souligné qu'il fait confiance à tous les joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, et que les victoires sont le fruit d'un travail d'équipe.

Pourquoi Joel Kojo n'était-il pas sur la feuille de match ?

Lors de la conférence de presse, la situation des leaders de l'équipe a été clarifiée :

Le rhume de Kojo : L'absence de l'attaquant Joel Kojo sur la feuille de match a été expliquée par son état de santé : « Kojo avait attrapé un rhume, nous l'avons donc préservé et protégé pour les matchs difficiles à venir »;

Suspension pour carton rouge : De plus, Saidazamat n'a pas été convoqué pour ce déplacement en raison d'une suspension suite à un carton rouge.

Réponse cinglante sur le terme « Robin des Bois » et le match contre Nasaf

À la question d'un journaliste demandant si l'équipe a cessé d'être un « Robin des Bois » lors de la deuxième phase, Kapadze a réagi de manière directe :

« Je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends ça de votre part. Nous préparons chaque match avec un haut niveau d'exigence et nous entrons sur le terrain uniquement pour gagner. Les matchs s'enchaînent, le calendrier est serré et difficile. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Attendez la fin de la saison, et vous pourrez alors juger si l'équipe est un Robin des Bois ou autre chose. Pour l'instant, nous travaillons uniquement pour obtenir le meilleur résultat possible », a répondu l'entraîneur.

Kapadze a reconnu la résistance offerte par les jeunes joueurs de Mash'al, a souhaité bonne chance à l'adversaire pour la suite et a concentré toute son attention sur le choc central contre Nasaf.