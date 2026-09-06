Le Fulham d'Arbeloa s'incline face à Crystal Palace : un drame à 2-3

Lors du derby londonien comptant pour la 3e journée de Premier League, Fulham a accueilli Crystal Palace à domicile et a subi une douloureuse défaite 2-3. Malgré avoir mené au score à deux reprises, les hôtes n'ont même pas réussi à conserver le match nul, marquant une crise profonde en ce début de saison sous la direction de l'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa, arrivé aux commandes à l'été 2026.

Une avance gâchée deux fois et une défense fébrile

Le match au Craven Cottage a offert aux spectateurs une lutte intense et une pluie de buts :

Avantage perdu : Fulham a pris l'initiative à deux reprises durant la rencontre, mais a manqué de sang-froid pour stopper les contre-attaques adverses dans les deux cas ;

La rébellion des « Eagles » : Malgré le score en leur défaveur, les visiteurs de Crystal Palace ne se sont pas avoués vaincus, augmentant le rythme en seconde période pour arracher la victoire en fin de match (2-3) ;

Problèmes défensifs : Les joueurs d'Arbeloa ont encaissé 3 nouveaux buts, exposant des erreurs grossières dans leur ligne défensive.

0 point en 3 journées : l'inquiétude à la 19e place

Pour les Londoniens, ce début de saison est l'un des plus mauvais de l'histoire de la Premier League :

3 défaites consécutives : Fulham a perdu lors de ses trois premières journées de championnat, après s'être incliné face à Chelsea (2-3) et Sunderland (0-1) ;

La pression de la 19e place : Sans le moindre point, l'équipe d'Arbeloa occupe la dangereuse 19e place du classement ;

Une seule victoire en coupe : Le seul résultat positif des « Cottagers » cette saison reste la large victoire (3-0) en League Cup contre Wimbledon, club de division inférieure.

Le test d'Anfield : le prochain adversaire est Liverpool

Le poste d'entraîneur d'Álvaro Arbeloa est mis à rude épreuve dès les premières journées :

Un déplacement difficile contre Liverpool : Lors de la 4e journée de Premier League, Fulham fait face à un test encore plus sérieux : le 12 septembre, l'équipe se déplacera sur le terrain de l'un des cadors, Liverpool ;

Nécessité de changements tactiques : Les experts soulignent que si Arbeloa ne stabilise pas rapidement la discipline défensive, le déplacement à Anfield pourrait aggraver la crise de l'équipe.

Selon vous, Álvaro Arbeloa peut-il corriger les erreurs défensives de Fulham et sortir l'équipe de la zone rouge, ou une nouvelle défaite est-elle inévitable le 12 septembre face à Liverpool ? Quelle est la raison de l'effondrement de Fulham après avoir mené deux fois ? Partagez vos avis dans les commentaires !