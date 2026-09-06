Un retournement incroyable : la Roma terrasse l'Atalanta après la 90e minute

Le choc de la 3e journée de Serie A au Stadio Olimpico de Rome a tenu toutes ses promesses. La Roma, en pleine confiance, recevait une dangereuse équipe de l'Atalanta. Menés au score et proches de la défaite, les Romains ont réalisé un véritable miracle dans les derniers instants du temps réglementaire et les arrêts de jeu pour s'imposer 2-1 dans une fin de match sensationnelle.

Drame après la 90e minute : une victoire perdue en 3 minutes

Les moments forts de la rencontre se sont déroulés en seconde période, avec un tableau d'affichage qui a basculé de manière inattendue :

La douche froide d'Ederson : Dès le début de la seconde période, à la 47e minute, le milieu de terrain brésilien de l'Atalanta, Ederson, a profité d'une faille dans la défense romaine pour ouvrir le score (0-1) ;

La pression constante des Romains : Les « Giallorossi » ont multiplié les assauts pour revenir au score, mais la défense organisée de Bergame et les parades de Carnesecchi ont longtemps retardé l'échéance ;

Le salut signé Hermoso à la 90e : Dans la dernière minute du temps réglementaire, le défenseur espagnol expérimenté de la Roma, Mario Hermoso, s'est projeté vers l'avant pour inscrire un but crucial et égaliser (1-1) ;

Le but de la victoire de Matías Soulé à la 90+3e : Juste avant le coup de sifflet final, à la 90+3e minute, le talentueux argentin entré en jeu, Matías Soulé, a trouvé le chemin des filets, faisant exploser tout le Stadio Olimpico (2-1).

Tournant tactique et impact des remplaçants

Les décisions du staff technique ont été décisives dans le dénouement de la rencontre :

L'héroïsme de Soulé : Entré en jeu à la 55e minute à la place de Lulli, Matías Soulé a dynamisé le jeu avant de devenir l'auteur du but en or offrant les trois points ;

Changements tactiques : En seconde période, le club romain a fait entrer Molina, Balerdi, Gilardi et Castro pour maximiser son potentiel offensif ;

La chute de l'Atalanta : Malgré les entrées de Franck Kessié, Zappacosta, Zalewski et Pašalić pour verrouiller le score, le manque de concentration des visiteurs dans les derniers instants leur a coûté cher.

Classement de Serie A : 9 points en 3 journées et un leadership absolu

Ce retournement dramatique renforce les ambitions de titre de la Roma cette saison :

Un sans-faute : Les Romains ont remporté leurs 3 premiers matchs et occupent la tête du classement de Serie A avec 9 points ;

L'Atalanta 7e : Le club de Bergame, après avoir laissé échapper la victoire, se retrouve à la 7e place avec 6 points.

Selon vous, ce retournement de 180 secondes de la Roma après la 90e minute est-il le signe de l'esprit de champion de l'équipe ou le résultat d'une inattention impardonnable de la défense de l'Atalanta ? Comment évaluez-vous l'héroïsme du duo Matías Soulé et Mario Hermoso ? Partagez vos avis dans les commentaires !