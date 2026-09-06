Octagon 91 : Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev battu par Islam Egemberdiyev dès le premier round

Le tournoi international d'arts martiaux mixtes «Octagon 91», organisé à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, a marqué les esprits des fans locaux par un dénouement dramatique et inattendu. Lors de la carte principale, l'un des combattants de pop-MMA les plus célèbres du pays, très apprécié du public, Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev est monté dans l'octogone. Le duel acharné contre le combattant kirghize renommé Islam Egemberdiyev s'est soldé par une issue malheureuse pour notre compatriote : le combat a été arrêté par KO technique dès le premier round.

Un coup de foudre au premier round : la domination totale d'Egemberdiyev

Considéré comme le favori par les fans avant le combat, Jo‘rayev s'est retrouvé en difficulté face à l'offensive agressive de son adversaire :

La pression rapide du combattant kirghize : Dès les premières secondes, Islam Egemberdiyev a réduit la distance et a pris le contrôle total du combat grâce à une série de frappes précises et percutantes ;

Le tournant du 1er round : Profitant d'une erreur défensive de notre compatriote, Egemberdiyev a déclenché une pluie de coups puissants, poussant l'arbitre à arrêter le combat prématurément pour préserver la santé de l'athlète, actant ainsi un KO technique ;

Stupeur à l'arène de Tachkent : Pour les supporters locaux qui attendaient une victoire éclatante à domicile, cette fin de combat si rapide et brutale a été un véritable choc.

La 3ème défaite de la carrière de «Tayson» et ses statistiques

Ce revers a eu un impact significatif sur le palmarès de Jasurbek Jo‘rayev :

3 défaites en 9 combats : Ce revers constitue la troisième défaite de «Tayson» en neuf combats professionnels et semi-professionnels ;

Un bilan de 6 victoires : Jusqu'à présent, Jasurbek compte 6 victoires éclatantes à son actif, s'étant fait un nom dans le monde du pop-MMA grâce à ses KO spectaculaires et son style agressif ;

La montée en niveau des adversaires : Ce combat a clairement démontré que dans l'octogone, les exigences du sport professionnel priment désormais sur le simple spectacle.

Leçons de l'Octagon 91 : l'heure de corriger les erreurs

La rencontre contre Egemberdiyev a été une épreuve sérieuse et une leçon pour l'athlète ouzbek :

Lacunes tactiques : Une mauvaise évaluation de la puissance et de la vitesse de frappe de l'adversaire, ainsi que des zones découvertes dans sa défense, ont été les causes principales de cette défaite ;

Perspectives de retour : De nombreux experts soulignent que «Tayson» doit tirer les leçons de cet échec, renforcer ses camps d'entraînement et faire preuve de plus de discipline lors de ses prochains combats.

Selon vous, quelle est la raison du KO technique subi par Jasurbek «Tayson» dès le premier round : la force exceptionnelle de l'adversaire ou un manque de préparation mentale et tactique de Jo‘rayev ? «Tayson» pourra-t-il retrouver son niveau après cette défaite ? Partagez vos avis dans les commentaires !