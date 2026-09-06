Drame pour le titre : Asadbek Saidov perd la ceinture — Soumission par Sayat Abduali

Le grand tournoi international d'arts martiaux mixtes « Octagon 91 », organisé à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, a pris fin. L'événement le plus attendu, le combat principal pour la ceinture vacante des poids légers, a vu notre compatriote Asadbek Saidov affronter l'invaincu kazakh Sayat Abduali. Sous une pression intense, le combat a pris un tournant dramatique au deuxième round lorsque l'adversaire a parfaitement exécuté une soumission pour décrocher le titre.

Soumission décisive au 2e round : Comment le sort de la ceinture a-t-il été scellé ?

Le combat dans l'octogone a débuté dès les premières secondes avec un rythme élevé et une lutte tactique :

Résistance acharnée au premier round : Pendant les 5 premières minutes, les combattants ont cherché à s'étudier et à porter des coups précis debout ; Saidov a été actif devant son public ;

Erreur au sol et soumission : Au deuxième round, Sayat Abduali a réussi à amener le combat au sol et, après avoir pris l'avantage positionnel, a exécuté une soumission douloureuse avec brio ;

Victoire avant la limite : Malgré les tentatives de Saidov pour se dégager, le combattant kazakh a verrouillé sa prise, forçant l'arbitre à arrêter le combat et validant une victoire nette.

Sayat Abduali — Nouveau champion de l'Octagon League : un record de 10-0

Ce succès fait du maître des arts martiaux kazakh le leader incontesté de la division :

Parcours sans défaite : Sayat Abduali a porté sa série de victoires en MMA professionnel à 10, conservant un record parfait (10-0) sans aucune défaite ;

Détenteur de la ceinture d'or : Devenu le nouveau champion des poids légers de l'« Octagon League », Abduali a fermement établi sa domination au sein de l'organisation ;

Maîtrise du grappling : Le haut niveau du combattant au sol et son contrôle ont prouvé une fois de plus qu'il est l'un des adversaires les plus dangereux de la ligue.

Une leçon difficile et une première épreuve pour Asadbek Saidov

Pour notre compatriote, cette soirée a marqué le tournant le plus sérieux de sa carrière :

Première défaite en 8 combats : Asadbek Saidov, qui avait remporté ses 7 combats professionnels précédents, a subi la première défaite de sa carrière ;

La leçon du championnat : Selon les experts, un échec dans un combat de championnat de ce niveau n'est pas une fin, mais une expérience précieuse pour travailler ses lacunes et revenir plus fort ;

Plan de retour : Il est prévu que Saidov, avec son équipe, analyse sa défense au sol et ses erreurs tactiques pour préparer une revanche ou une nouvelle route vers le titre.

Selon vous, quelle est la raison principale de la défaite d'Asadbek Saidov au 2e round : la grande maîtrise au sol de Sayat Abduali ou l'inattention défensive de notre compatriote ? Saidov pourra-t-il tirer les leçons de cette défaite et trouver la force de récupérer la ceinture de l'Octagon ? Laissez vos avis en commentaires !