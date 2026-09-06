Le choc central de la 5e journée de la Saudi Pro League a tenu toutes ses promesses, se transformant en un véritable superderby attendu par les fans de football du monde entier. Dans une confrontation intense à Djeddah, Al Ittihad a accueilli le club étoilé d'Al Nassr et a décroché une victoire cruciale et difficile sur le score de 2-1. Avec dans ses rangs Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix et Kingsley Coman, les joueurs de Riyad, malgré tous leurs efforts, ont dû concéder leur première défaite de la nouvelle saison.

Le récital de 23 minutes de George Ilenikhena : Comment le match a-t-il été décidé ?

La rencontre a débuté par une pression intense et agressive des hôtes :

Douche froide à la 4e minute : Dès le coup d'envoi, l'attaquant local George Ilenikhena a profité d'une opportunité dans la surface adverse pour ouvrir le score (1-0) ;

Doublé à la 23e minute : Exploitant les erreurs de la défense d'Al Nassr, Ilenikhena a inscrit son deuxième but, consolidant l'avantage d'Al Ittihad (2-0) ;

La réponse de Gabriel Angelo : À la 36e minute, le jeune Brésilien Gabriel Angelo a réduit le score pour les visiteurs, relançant le suspense (2-1) ;

Une discipline de fer en seconde période : En seconde période, après avoir fait entrer Richard Ríos et Youssef En-Nesyri, les hôtes ont défendu avec rigueur, parvenant à conserver le score jusqu'au coup de sifflet final.

La soirée calme de Ronaldo et l'attaque étoilée neutralisée

Cristiano Ronaldo et son trio d'attaque n'ont pas pu offrir le résultat escompté :

Ronaldo inefficace pendant 90 minutes : La légende portugaise a joué tout le match, mais sous la surveillance étroite des défenseurs Danilo Pereira et Hassan Kadesh, il n'a pu enregistrer ni but ni passe décisive ;

La pression de Mané, Félix et Coman n'a pas suffi : Les autres leaders de l'attaque n'ont pas trouvé le moyen de tromper le gardien d'Al Ittihad, Predrag Rajković, une seconde fois ;

La série d'invincibilité d'Al Nassr brisée : Ayant entamé la saison sur une bonne dynamique, les joueurs de Riyad repartent sans point pour la première fois lors de cette 5e journée.

Classement : Djeddah se rapproche des leaders

Ce derby a considérablement modifié l'équilibre des forces en haut du tableau :

Al Nassr est 2e avec 12 points : L'équipe de Riyad, qui subit sa première défaite, risque de perdre du terrain dans la course au titre ;

Al Ittihad remonte à la 4e place avec 11 points : En empochant ces 3 points précieux, les hôtes se placent juste derrière leur rival direct, réduisant l'écart à seulement 1 point.

Selon vous, cette défaite d'Al Nassr est-elle due aux erreurs défensives ou à l'inefficacité de l'attaque étoilée menée par Ronaldo ? George Ilenikhena peut-il sérieusement concurrencer Ronaldo pour le titre de meilleur buteur de la Pro League cette saison ? Laissez vos avis en commentaires !