Show de K.O. à la «Humo Arena» : tous les résultats du tournoi Octagon 91

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Show de K.O. à la «Humo Arena» : tous les résultats du tournoi Octagon 91

Dans le magnifique complexe «Humo Arena» de Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, Asie centrale l'un des tournois les plus attendus et intenses du monde du MMA, l'«Octagon 91», a eu lieu. Cette soirée, qui a vu s'affronter les meilleurs combattants d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de Russie, est restée gravée dans les mémoires grâce à des K.O. inattendus, des victoires avant la limite et des retournements de situation dramatiques. Les fans ont non seulement assisté au couronnement d'un nouveau champion des poids légers, mais ont également été témoins de l'annulation surprise d'un combat et des contre-performances des stars locales.

Le drame du combat principal : Sayat Abduali la victoire et la première défaite de Saidov

Le point culminant du tournoi a été l'affrontement pour la ceinture vacante des poids légers :

  • Soumission décisive au 2e round : Notre compatriote Asadbek Saidov (7-1) a affronté le Kazakh invaincu Sayat Abduali (10-0) dans l'octogone. Au deuxième round, son adversaire a pris le dessus au sol et a contraint Saidov à l'abandon grâce à une puissante soumission par étranglement ;

  • 10-0 et un nouveau champion : Grâce à cette victoire, Abduali porte sa série d'invincibilité à dix combats et s'empare de la ceinture d'or de la ligue ; Asadbek Saidov, quant à lui, a dû accepter la première défaite de sa carrière professionnelle en huit combats.

Le combat pour le titre mystérieusement annulé et la chute de «Tyson» au 1er round

Deux événements majeurs ont surpris les fans durant la soirée :

  • L'annulation du combat de Rakhmonjonov : À l'origine, un autre combat pour le titre figurait au programme : l'affrontement entre notre compatriote Jamoliddin Rakhmonjonov et le Tadjik Amirkhon Atokhonov, qui a été soudainement annulé pour des raisons inconnues alors que le tournoi battait son plein ;

  • Jasurbek «Tyson» Juraevet son K.O. : Jasurbek Juraev, très populaire en tant que star du Pop-MMA, a plongé ses fans dans la tristesse en subissant un K.O. technique dès le premier round face au Kirghize Islam Egemberdiev (c'était sa 3e défaite en carrière).

Octagon 91 : Résultats complets de la carte principale et préliminaire

Tous les affrontements enregistrés à la «Humo Arena» se sont soldés comme suit :

Carte principale (Main Card) :

  • Poids légers (Combat pour le titre) : Sayat Abduali (Kazakhstan) a battu Asadbek Saidov (Ouzbékistan) par soumission au 2e round ;

  • Poids légers : Islam Egemberdiev (Kirghizistan) a battu Jasurbek «Tyson» Juraev (Ouzbékistan) par KO/TKO au 1er round ;

  • Poids légers : Dmitriy Mikhailidi (Kazakhstan) a battu Fazliddin Madrakhimov (Tadjikistan) par décision unanime des juges ;

  • Poids légers : Baybolot Arstanbek Uulu (Kirghizistan) a battu Bekzodbek Rajabboyev (Ouzbékistan) par KO/TKO au 2e round ;

  • Poids moyens : Adis Taalaybek Uulu (Kirghizistan) a battu Islom Boltayev (Ouzbékistan) après l'arrêt du combat au 2e round ;

  • Poids plumes : Shodmon Nazokatov (Tadjikistan) a battu Mironshoh Mavlonov (Ouzbékistan) par décision unanime des juges.

Carte préliminaire (Preliminary Card) :

  • Poids lourds : Aleksandr Nikitin (Russie) a battu Olloyor Abdusharipov (Ouzbékistan) par KO/TKO au 1er round ;

  • Poids intermédiaires : Kirill Gekkel (Kazakhstan) a battu Hikmatillo Abdullayev (Ouzbékistan) après l'arrêt du combat au 3e round ;

  • Poids légers : Ruslan Akhmetov (Kazakhstan) a battu Javokhir Abduganiev (Ouzbékistan) par KO/TKO au 2e round ;

  • Poids lourds : Khasansho Khasanzoda (Tadjikistan) a battu Shohboz Ortiqov (Ouzbékistan) par soumission au 1er round ;

  • Poids mi-moyens : Bakhtiyor Mamanov (Kirghizistan) a battu Jonibek Tashtenov (Ouzbékistan) par soumission au 1er round ;

  • Poids mouches : Binali Ulfanov (Kazakhstan) a battu Khasanjon Anvarov (Ouzbékistan) par KO/TKO au 3e round ;

  • Poids mi-moyens : Yunus Murotov a battu Abduxalil Sultonboyev par KO/TKO au 1er round (derby ouzbek) ;

  • Poids lourds : Aziz Azizov (Kirghizistan) a battu Murodjon Azamov (Ouzbékistan) par KO/TKO au 1er round ;

  • Poids mi-moyens : Jasur Sharipov a battu Abdurahim Odilov par soumission au 1er round (derby ouzbek).

Selon vous, quels facteurs ont causé les défaites de la plupart des combattants ouzbeks à la «Humo Arena» — le niveau supérieur en grappling des adversaires ou des erreurs de préparation ? Que pensez-vous de l'annulation soudaine du combat pour le titre de Jamoliddin Rakhmonjonov ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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