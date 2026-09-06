L'Inter Miami fait match nul contre Atlanta United : une victoire qui s'échappe

Dans le cadre de la saison régulière de la MLS en Amérique du Nord, le match disputé à Fort Lauderdale a offert aux fans un véritable thriller footballistique, un festival de buts et un drame sur penalty. L'équipe étoilée « Inter Miami» a accueilli le club d'« Atlanta United » sur son terrain, concluant la rencontre sur un match nul disputé de 2-2. Malgré une passe décisive précise de Lionel Messi, le talent habituel de Luis Suárez et un but crucial de Casemiro, les hôtes ont laissé échapper une victoire importante en fin de match.

Échange de buts : passe décisive de Messi et classique de Suárez

La rencontre a été marquée dès les premières minutes par des attaques intenses et un rythme élevé :

32e minute : Passe décisive de Messi, but de Casemiro : Lors d'une attaque dangereuse organisée par les hôtes, Lionel Messi a délivré un ballon précis et le nouveau milieu de terrain brésilien Casemiro a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score (1-0) ;

35e minute : Réponse rapide d'Almirón : « Atlanta United » a rétabli l'équilibre seulement trois minutes plus tard — le vétéran de la Premier League Miguel Almirón a conclu une attaque dangereuse des visiteurs par un but (1-1) ;

45+1e minute : But de Suárez : Dans le temps additionnel de la première mi-temps, après un centre actif de Segovia, Luis Suárez a fait preuve d'agilité dans la surface de réparation pour redonner l'avantage à l'« Inter Miami » (2-1).

Drame sur penalty : l'erreur d'Almirón et le sang-froid d'Embolo

La seconde période a été marquée par une bataille nerveuse autour des coups de pied de réparation :

Occasion manquée à la 73e minute : À la 73e minute du match, un penalty a été accordé en faveur d'« Atlanta », mais Miguel Almirón, venu tirer, n'a pas pu convertir l'occasion et n'a pas réussi à tromper le gardien des hôtes ;

Le tir salvateur à la 87e minute : La pression incessante des visiteurs a abouti à un autre penalty en fin de match — cette fois, le célèbre attaquant suisse Breel Embolo, venu tirer, n'a pas tremblé et a ramené le score à 2-2 sur le tableau d'affichage ;

Pression dans les dernières minutes : Bien que l'« Inter Miami » se soit projeté vers l'avant dans les minutes restantes, la défense d'« Atlanta » n'a pas permis de marquer le but de la victoire.

Classement MLS : 2 points perdus dans les dernières minutes

Ce match nul disputé représente une perte de points inattendue pour l'« Inter Miami » :

Puissance offensive et failles défensives : Bien que la ligne d'attaque menée par Messi et Suárez ait encore fait parler d'elle, les espaces en défense et les penaltys en fin de match ont coûté cher à l'équipe ;

Grande détermination d'« Atlanta » : Bien que les visiteurs aient été menés deux fois au score à l'extérieur et aient manqué un penalty, ils ont réussi à reprendre l'avantage psychologique en fin de match et à repartir avec 1 point précieux.

Selon vous, la perte de la victoire de l'« Inter Miami » à la 87e minute est-elle due à un manque de rigueur défensive ou à la forte pression de Breel Embolo et d'« Atlanta » ? Le duo Messi et Suárez peut-il mener l'« Inter Miami » au titre cette saison ? Laissez vos avis dans les commentaires !