Comment Khamzat Chimaev a-t-il battu Tyron Woodley en lutte libre ? (vidéo)

Des combattants célèbres qui ont fait trembler l'octogone de l'UFC se sont affrontés sur le tapis de lutte libre. Lors de la soirée principale de la promotion « Real American Freestyle » (RAF), organisée dans la spectaculaire « Mytishchi Arena » de Moscou, Khamzat Chimaev a affronté l'ancien champion de l'UFC Tyron Woodley. Ce duel très attendu, disputé non pas en MMA mais selon les règles pures de la lutte libre, s'est terminé de manière fulgurante : Chimaev a cloué l'expérimenté lutteur américain au tapis dès le premier round pour s'offrir une victoire nette.

Blitzkrieg de 94 secondes : Pression absolue et victoire par tombé

Le combat s'est déroulé dans une catégorie de poids intermédiaire (catchweight) de 195 livres (environ 88,4 kg) et Khamzat a pris l'initiative dès les premières secondes :

Un 2-0 rapide : Dès le coup de sifflet, Chimaev a accentué la pression, poussant Woodley hors du tapis avec une poussée puissante pour mener 2-0 dès le début du combat ;

L'attaque de Woodley et la contre-attaque : Alors que l'ancien champion américain tentait le tout pour le tout pour égaliser, Khamzat a neutralisé son mouvement avec sang-froid ;

Projection dévastatrice et tombé : Chimaev a déséquilibré son adversaire, l'a projeté violemment au sol et, à 1 minute et 34 secondes (94 secondes), a maintenu les deux épaules de Woodley au tapis, concluant le combat par une victoire nette — un tombé (pinfall).

Leçon à l'école de lutte américaine : Woodley impuissant même en lutte

Avant de se lancer dans le MMA, Tyron Woodley était connu comme un lutteur de haut niveau, ayant obtenu le statut « All-American » dans la ligue universitaire américaine (NCAA Division I). Cependant :

Différence de niveau : La pression agressive et la supériorité physique de l'école de lutte caucasienne ont été trop lourdes pour le vétéran américain de plus de 40 ans ;

Défense brisée : La riche expérience de Woodley en matière de défense contre les takedowns n'a pas pu contrer les techniques imprévisibles et agiles de Chimaev.

2-0 à la RAF : La marche triomphale de Khamzat sur le tapis continue

Ce succès éclatant marque une étape importante dans la nouvelle carrière de Chimaev en lutte libre :

Deuxième victoire nette : Khamzat porte son bilan à 2-0 au sein de cette organisation ;

Succès après Dillon Danis : Auparavant, Chimaev avait également vaincu l'athlète renommé Dillon Danis en grappling dans le cadre de la RAF ;

Maîtrise universelle : Dominant aussi bien dans l'octogone que sur le tapis de lutte, le combattant a prouvé qu'il est capable de soumettre les stars du MMA sous n'importe quelle règle.

Selon vous, le fait que Khamzat Chimaev ait mis Tyron Woodley en position de « tombé » en seulement 94 secondes prouve-t-il son niveau mondial en lutte, ou Woodley a-t-il perdu toute sa forme physique ? Quel adversaire renommé aimeriez-vous voir affronter Chimaev lors de son prochain combat de lutte ? Laissez vos avis dans les commentaires !