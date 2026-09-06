Le célèbre combattant russe Sharabutdin Magomedov, plus connu sous le surnom de « Shara Bullet », a créé la surprise lors du tournoi de lutte libre et de grappling « Real American Freestyle » (RAF) organisé à Moscou. Connu pour ses techniques de frappe phénoménales, l'athlète a cette fois triomphé de la légende brésilienne du jiu-jitsu Neiman Gracie sur le tapis sur le score de 11:3 avec une domination totale. Cette victoire prouve une fois de plus que Shara Bullet est un combattant universel.

Leçon de lutte d'un expert du striking : Force physique et tactique

Avant le combat, de nombreux experts pensaient que le principal avantage de Shara Bullet serait uniquement le combat debout (striking). Cependant, l'affrontement sur le tapis de la RAF a suivi un scénario totalement différent. Dès le début, Sharabutdin Magomedov a démontré une supériorité physique notable sur son adversaire. Il ne s'est pas contenté de défendre, mais a attaqué activement, réussi des takedowns et neutralisé habilement les techniques de grappling de son rival. Tout au long du combat, Shara Bullet a montré ses compétences en lutte, ne laissant pratiquement aucune chance à Neiman Gracie.

La légende Gracie et l'avenir de Shara à l'UFC

Il convient de noter que Neiman Gracie n'est pas un combattant brésilien ordinaire. Il est un représentant direct de la famille Gracie , fondatrice du jiu-jitsu moderne, et ceinture noire. Remporter une victoire contre un adversaire de ce niveau selon les règles du grappling pur prouve que la lutte défensive et le jeu au sol de Shara Bullet sont prêts pour le haut niveau de l'UFC. Ce résultat sera inévitablement un casse-tête supplémentaire pour ses futurs adversaires à l'UFC.

Selon vous, cette victoire de Shara Bullet sur un Gracie est-elle un hasard ou est-il réellement devenu un combattant universel ? Dans quelle mesure ce potentiel en lutte l'aidera-t-il dans la course au titre de champion de l'UFC ? Laissez votre avis dans les commentaires !