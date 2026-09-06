Le FC Barcelone écrase Valence et consolide sa place de leader en LaLiga

Lors de la dernière journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone a remporté une victoire convaincante et écrasante de 5-0 sur le terrain de Valence. Comme le rapporte GOAL.com, ce succès permet aux Catalans de prendre seuls la tête du classement de la LaLiga avec trois points d'avance sur leurs poursuivants, après la défaite surprise du Real Madrid contre le Real Betis vendredi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Le match au stade Mestalla a été dominé de bout en bout par les visiteurs. Dès la sixième minute, après une superbe passe de Fermín López, Lamine Yamal a ouvert le score d'un tir précis dans la lucarne opposée. Peu après, Fermín López a lui-même inscrit le deuxième but, renforçant l'avantage de son équipe.

Raphinha égale le record de Lionel Messi

Dès le début de la seconde période, le FC Barcelone a intensifié ses attaques. À la 49e minute, Raphinha a conclu une contre-attaque rapide initiée par Lamine Yamal et Fermín López en marquant dans le but vide. Il s'agit du sixième but du Brésilien en seulement quatre matchs cette saison.

Grâce à ce résultat, Raphinha devient le deuxième joueur du XXIe siècle à marquer lors de quatre matchs consécutifs pour son équipe. Auparavant, seul le légendaire Lionel Messi avait réalisé cet exploit à deux reprises. Actuellement sur une série de cinq matchs, Raphinha pourrait égaler le record de buts sur cinq rencontres consécutives détenu par César Rodríguez et Zlatan Ibrahimović lors du prochain match.

Large victoire et nouveaux changements dans l'effectif

En fin de match, les hommes de Hansi Flick ont accentué leur domination. À 11 minutes du terme, Pedri a inscrit un superbe but sur une passe de Dani Olmo. Cinq minutes plus tard, Dani Olmo a profité d'un espace libre pour offrir une passe décisive à Lamine Yamal, qui a scellé le score final.

Cette rencontre restera également gravée dans la mémoire des supporters barcelonais pour un autre événement marquant. La star Gabriel Jesus, transférée d'Arsenal, a fait ses débuts officiels sous le maillot catalan. Ainsi, avec 15 points en cinq journées, le FC Barcelone poursuit son parcours parfait en championnat d'Espagne.