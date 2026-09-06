Dans le cadre de la 7e journée de la Super League suisse, le FC Bâle, l'un des clubs les plus titrés du pays, a accueilli le leader incontesté, Lugano. Lors d'un match intense et disputé au stade du Parc Saint-Jacques, les visiteurs ont décroché une victoire renversante 3-1, prouvant une fois de plus leur supériorité dans la course au titre. Pour les fans de football ouzbèkes, le plus réjouissant est que le défenseur de notre équipe nationale, Behruz Karimov, a été titularisé pour ce match crucial et a été très actif pendant les 90 minutes.

Une seconde période enflammée au Parc Saint-Jacques : un coup dur en 2 minutes

Bien que la rencontre ait débuté par des attaques actives des hôtes, tous les buts et les moments décisifs se sont produits en seconde période :

Le but rapide du FC Bâle : Revenus sur le terrain avec intensité après la pause, les hôtes ont réussi à ouvrir le score dès la 47e minute grâce à une frappe précise de Metinyu (1-0) ;

La réponse éclair de Lugano : Le FC Bâle, galvanisé par son but, n'a pas pu se réjouir longtemps : à la 59e minute, Chiminyani a rétabli l'équilibre, et seulement 2 minutes plus tard, à la 61e minute, Bislimi a donné l'avantage à Lugano ;

Le but qui scelle le sort du match : Peu avant la fin de la rencontre, à la 81e minute, Kenduchi, entré en jeu en tant que remplaçant, a marqué pour porter le score à 1-3 et a définitivement scellé le sort du match.

Behruz Karimov joue les 90 minutes : une performance solide en défense

Notre compatriote démontre régulièrement son talent sur les terrains européens et s'impose comme un titulaire indiscutable de l'équipe :

Titulaire et note de 6,7 : Behruz Karimov a joué l'intégralité du match dans la ligne défensive de Luganoaux côtés de von Ballmoos, Papadopoulos, Mai et Delcroix, et a été crédité d'une note de 6,7 par les portails statistiques de référence ;

Un test difficile à l'extérieur : Jouer l'intégralité d'un match à l'extérieur contre un club aussi expérimenté et offensif que le FC Bâle a prouvé le haut niveau physique et tactique du défenseur ouzbek ;

La confiance de l'entraîneur : Le fait que l'entraîneur principal accorde sa confiance totale à Behruz pendant 90 minutes lors de matchs difficiles témoigne de la consolidation de sa position au sein du club.

Leader invaincu : les points précieux de Lugano sur la route du titre

Grâce à cette victoire, Lugano a encore renforcé sa position de leader au classement :

100 % de réussite et un match en retard : Lugano avance sans perdre un seul point en championnat, totalisant 18 points et conservant sa place de leader ; de plus, l'équipe a un match en retard ;

Le FC Bâle en crise : Les hôtes, battus, restent à la 5e place du classement avec 10 points et sont désormais loin derrière le leader.

Selon vous, Behruz Karimov peut-il remporter le championnat suisse avec Lugano et le verrons-nous bientôt dans l'un des cinq grands championnats européens ? Quelle est l'importance de la régularité des légionnaires ouzbeks en Europe pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan ? Laissez vos avis en commentaires !