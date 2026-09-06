Derby électrique à l'Emirates : Arsenal renverse Chelsea grâce à une remontada

Le derby londonien de Premier League a offert toute l'intensité et le drame attendus par les fans. Dans ce choc à l'Emirates Stadium, Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, a fait preuve d'un caractère de champion pour s'imposer 2-1 face à Chelsea, malgré un but encaissé dès les premières secondes. Grâce à ce succès, les « Gunners » atteignent 9 points et rejoignent Manchester Cityen tête du classement.

Choc à la 2e minute et remontada des « Gunners »

Le match a débuté de manière glaciale pour les hôtes :

L'éclair de Rogers : Dès la 2e minute, la jeune pépite de Chelsea, Morgan Rogers, a trompé David Raya, jetant un froid sur l'Emirates (0-1) ;

Le « bonjour » d'Havertz à son ancien club : Sans se laisser abattre, Arsenal a pris le contrôle et, à la 25e minute, l'ancien milieu de Chelsea, Kai Havertz, a égalisé (1-1) ;

Le but de la victoire du capitaine : En début de seconde période, à la 50e minute, le capitaine Martin Ødegaard a conclu une superbe combinaison pour donner l'avantage aux « Gunners » (2-1).

Bataille tactique, pluie de cartons et banc étoilé

La tension propre au derby londonien était palpable sur chaque centimètre du terrain :

Fautes et cartons jaunes : L'arbitre a dû distribuer 6 cartons jaunes (Pedro, Palmer, Solis, Lacroix, Rogers, Merino) pour garder le contrôle du match ;

Le banc solide d'Arteta : En fin de match, Arteta a fait entrer Zubimendi, Hincapié, Mikel Merino et l'attaquant Viktor Gyökeres pour verrouiller le milieu ;

Le dernier assaut de Chelsea sans succès : Malgré les entrées d'Estevao et Welbeck, la défense d'Arsenal, dirigée par Raya, a tenu bon pour préserver la victoire.

La course au titre bat son plein : Arsenal et City font un sans-faute

Ce derby a envoyé un signal fort sur le rapport de force en Premier League :

100 % de réussite : Arsenal a remporté ses 3 premiers matchs, totalisant 9 points, et partage la tête avec l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City ;

Chelsea reste 4e : Les « Blues » stagnent à 6 points et perdent du terrain sur les leaders dans la course au titre.

Selon vous, Arsenal peut-il mettre fin à l'hégémonie de Manchester Citycette saison et remporter enfin la Premier League ? La tactique de Mikel Arteta a-t-elle surclassé Chelsea aujourd'hui ? Donnez votre avis en commentaires !