Comment Sergio Agüero se souvient de son but historique de 2012

L'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de la Premier League, le but victorieux de Sergio Agüero contre QPR en 2012, n'a rien perdu de son importance au fil des ans. Comme le rapporte Goal.com, l'attaquant argentin retraité a partagé les coulisses et les émotions liées à ce but légendaire qui a offert à Manchester City son premier titre de champion de l'ère moderne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à FourFourTwo, Sergio Agüero a admis que la possibilité de perdre le titre lui avait traversé l'esprit et qu'une grande confusion régnait pendant le match. Après une victoire cruciale contre Manchester United, l'équipe savait qu'une victoire à domicile contre QPR lors de la dernière journée suffirait pour être sacrée championne. Cependant, le score est devenu inopinément 1-2 en seconde période.

Se remémorant la pression psychologique de ces instants, l'ancien attaquant a souligné : « Dans ces moments-là, vous ne pensez à rien d'autre. Vous avez seulement l'impression de perdre le titre. Mais nous avons continué à nous battre jusqu'au bout ».

Le but d'Edin Džeko et le mouvement tactique planifié avec Mario Balotelli

Dans les arrêts de jeu, précisément à la 92e minute, après l'égalisation d'Edin Džeko, Sergio Agüero a fermement cru qu'il pouvait marquer à nouveau. Selon le joueur, la combinaison rapide réalisée avec Mario Balotelli n'était pas un hasard, mais un plan tactique mûrement réfléchi.

Agüero se souvient de la situation ainsi : « J'ai décidé de décrocher pour recevoir le ballon de Nigel de Jong et j'ai essayé de jouer un une-deux avec Mario Balotelli. Ce plan était déjà dans ma tête et je l'avais anticipé. J'en avais parlé à Mario : je lui avais demandé de me remettre le ballon après que je lui aurais fait la passe. Heureusement, notre plan a fonctionné et nous avons réussi une combinaison parfaite ».

Le 13 mai et le lien éternel avec les supporters

Plus de dix ans plus tard, le poids émotionnel de ce but s'est encore accru pour Sergio Agüero. L'attaquant argentin, qui a mis fin à sa carrière professionnelle il y a cinq ans, comprend aujourd'hui pleinement l'immense importance historique de ce succès pour Manchester City et ses fans.

L'ancien attaquant a déclaré à propos de la loyauté et de l'attention des supporters : « C'est très agréable de voir que les fans me suivent toujours et m'aiment autant qu'à l'époque où je jouais. Je suis heureux que mes efforts sur dix ans, tous les titres remportés et, bien sûr, ce but contre QPR qui occupe une place importante dans l'histoire du club, leur aient apporté de la joie ».

Bien qu'il ne foule plus les terrains, il est clair qu'au fil des ans, cet événement célèbre est devenu un souvenir précieux. Sergio Agüero a admis que chaque année, le 13 mai — jour de ce match légendaire contre QPR — il revit ces moments palpitants et que ces souvenirs resteront toujours chers à son cœur.