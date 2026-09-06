Le milieu de terrain expérimenté de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Aziz Ganiev, a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière d'expatrié aux Émirats arabes unis. Le joueur de 28 ans a officiellement signé avec le club de Baniyas, qui lutte en UAE Pro League. Cependant, sa nouvelle équipe traverse une période extrêmement difficile : après quatre journées, elle a perdu tous ses matchs et est ancrée à la dernière place du classement. Désormais, Ganiev a la lourde tâche de sortir le club de cette crise profonde et d'apporter de la stabilité au milieu de terrain.

Troisième destination aux EAU : le nouveau contrat d'Aziz Ganiev

Le milieu de terrain de notre équipe nationale renforce son expérience dans les Émirats :

Contrat avec Baniyas : Le joueur de 28 ans a rejoint Baniyas en tant qu'agent libre, à l'invitation de l'entraîneur et de la direction du club ;

Troisième étape dans l'élite : Aziz Ganiev n'est pas un inconnu pour les fans de football des EAU — il a déjà évolué dans les grands clubs du pays, Shabab Al Ahli et Al Bataeh, s'imposant comme un milieu défensif solide ;

Temps de jeu et nouveau niveau : Notre compatriote vise à retrouver une place de titulaire indiscutable dans son nouveau club et à maintenir sa forme physique au plus haut niveau pour l'équipe nationale.

4 matchs et 0 point : le début catastrophique de Baniyas

La situation de la nouvelle équipe cette saison est très préoccupante :

4 défaites consécutives : Baniyas a quitté le terrain battu lors de ses quatre premières rencontres dans la première division des EAU, sans avoir encore engrangé le moindre point ;

Dernière place du classement : Avec 0 point et une différence de buts défavorable, le club occupe la dernière place parmi les 14 équipes ;

Un légionnaire recruté comme sauveur : La direction du club espère combler les faiblesses du milieu de terrain et le déséquilibre entre la défense et l'attaque grâce à l'intelligence tactique et aux passes longues d'Aziz Ganiev.

Sur les traces des légionnaires ouzbeks : statistiques et liens historiques

Baniyas est l'un des clubs bien connus des amateurs de football ouzbek :

Le chemin de Shukurov et Mozgovoy : Auparavant, deux autres représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Otabek Shukurov et Akmal Mozgovoy, ont défendu avec succès les couleurs de ce club et y ont laissé une trace marquante ;

Performances de la saison dernière : La saison dernière, Aziz Ganiev a disputé 25 matchs officiels dans le championnat des EAU, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives ;

Contrôle du ballon et frappes puissantes : La capacité du joueur à tirer les coups de pied arrêtés et à frapper de loin devrait être une arme essentielle pour l'équipe en crise.

Selon vous, Aziz Ganiev pourra-t-il sauver Baniyas de la dernière place et devenir le leader de l'équipe ? Quel impact ce transfert vers un club en difficulté aux EAU aura-t-il sur la carrière du milieu de terrain de 28 ans en équipe nationale ? Laissez vos avis dans les commentaires !