Victoire manquée ! : Manchester United perd des points à Liverpool

L'un des chocs de la 3e journée de Premier League a offert un véritable drame footballistique à Liverpool. En visite au Hill Dickinson Stadium, l'équipe dirigée par Michael Carrick, Manchester Unitedsemblait avoir la victoire en poche, mais a dû se contenter d'un match nul 2-2 après un superbe but encaissé à la 90+6e minute. Ayant perdu deux points précieux en fin de match, les Mancuniens chutent au classement.

Thriller dans les dernières minutes : la joie à la 88e et le choc à la 90+6e

Les événements de la seconde période ont tenu les supporters en haleine jusqu'aux dernières secondes :

But rapide de Mbeumo : Dès le retour des vestiaires, à la 46e minute, l'attaquant de MU, Bryan Mbeumo, a trompé le gardien adverse Jordan Pickford pour ouvrir le score (0-1) ;

L'égalisation de George : Les Liverpuldiens, lancés dans une offensive incessante, ont égalisé à la 83e minute grâce à une action précise de George (1-1) ;

Le coup de génie de Sesko : Entré en jeu, Benjamin Sesko a redonné l'avantage à United à la 88e minute, et les hommes de Carrick semblaient avoir les 3 points en poche (1-2) ;

Le miracle de la 90+6e minute : Cependant, Ainsley Maitland-Niles, entré à la 77e minute, a inscrit un but incroyable juste avant le coup de sifflet final, faisant trembler le stade (2-2).

Fautes, tactiques et pluie de cartons jaunes

L'intensité du match a mis les nerfs des joueurs des deux équipes à rude épreuve :

Avertissements de l'arbitre : Les fautes se sont multipliées, et Armstrong, Johnson, Roll (Everton) ainsi que Shaw, Maguire et Dalot (MU) ont été sanctionnés d'un carton jaune ;

Les changements de Carrick : Pour renforcer l'attaque et la défense, l'entraîneur a fait entrer Dorgu et Sesko à la place de Rashford et Cunha, mais une erreur défensive dans les derniers instants a coûté la victoire ;

L'esprit combatif d'Everton : Les entrées de Jack Grealish et Maitland-Niles ont apporté de la vitesse à l'attaque des locaux, évitant une défaite inévitable.

Le classement : l'équipe de Carrick tombe à la 11e place

Ce match nul a eu un impact direct sur la position des deux clubs :

Everton dans le top 10 : Les Liverpuldiens, qui ont fait preuve de caractère chez eux, occupent la 8e place avec 5 points ;

La chute deManchester United : Avec seulement 4 points en 3 journées, l'équipe de Michael Carrick est distancée dans la course au titre et chute à la 11e place.

Selon vous, est-ce le manque d'expérience défensive deManchester Unitedqui a causé cette perte de points, ou y a-t-il des erreurs dans la tactique de Michael Carrick ? Les « Red Devils » peuvent-ils viser le top 4 cette saison ? Donnez votre avis en commentaires !