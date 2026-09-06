LG présente le nouveau PC portable Gram Book AI 2026 avec plus de 30 heures d'autonomie

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LG présente le nouveau PC portable Gram Book AI 2026 avec plus de 30 heures d'autonomie

Sur le marché actuel des technologies, l'une des principales exigences des utilisateurs est l'autonomie des appareils. Selon ixbt.com, LG a élargi sa gamme renommée en annonçant le PC portable Gram Book AI 2026, capable de fonctionner pendant plus de 30 heures. Cette présentation montre que de nouveaux sommets sont atteints en matière de capacité de batterie sur le marché des appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Le nouveau Gram Book AI 2026, modèle 14U40V, entre dans l'histoire en tant que premier appareil de 14 pouces de la série. Le fabricant promet que ce PC portable peut fonctionner en continu jusqu'à 30,5 heures avec une seule charge. Le rôle des processeurs modernes est crucial pour atteindre un tel niveau de performance.

Spécifications techniques et capacités

Le poids de l'appareil est de 1,29 kilogramme. Bien qu'il s'agisse d'un excellent résultat pour un format de 14 pouces, la gamme LG Gram propose des modèles encore plus légers. Néanmoins, ce modèle se distingue par son poids équilibré et sa compacité.

La capacité de la batterie intégrée est de 61,5 Wh. C'est grâce à cette batterie et à l'efficacité des processeurs Core Series 3 de nouvelle génération qu'une telle autonomie a pu être atteinte.

Design et confort supplémentaire

Une attention particulière a été portée à l'apparence et à la durabilité de l'appareil. Le châssis du PC portable est fabriqué en aluminium de haute qualité et son épaisseur n'est que de 14,9 millimètres. Cela le rend extrêmement pratique à transporter partout.

De plus, les fabricants ont souligné l'intégration d'un mode silencieux. Ce mode permet de travailler sur des documents ou de regarder des vidéos confortablement dans une bibliothèque ou tout autre environnement calme.

LGPC portablesTechnologiesGadgetsCore Series 3
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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