Qualification pour la phase finale de la Coupe d'Asie : L'Ouzbékistan U-20 écrase la Syrie 3-0

« Un bilan parfait et une qualification pour la phase finale de la Coupe d'Asie : L'Ouzbékistan U-20 a écrasé la Syrie 3-0 — une soirée victorieuse à Tachkent, les buts d'Ermanov et Abrayev, et une domination totale au classement »

Les matchs du groupe « B » des éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans, organisés à Tachkent, se sont conclus par un triomphe absolu de l'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan. Lors du match décisif de la 3e journée contre la Syrie U-20, nos compatriotes ont inscrit trois buts sans réponse, célébrant une victoire large et convaincante de 3-0. Avec trois victoires en trois matchs et un bilan de 100 %, les jeunes « Loups Blancs » terminent leaders du groupe avec 9 points et se qualifient directement pour la phase finale de la Coupe d'Asie.

Domination totale à Tachkent : but à la 10e minute et réalisme offensif

Lors de la rencontre dans notre capitale, les joueurs ouzbeks ont contrôlé le rythme du match dès les premières minutes :

Le but rapide d'Ermanov : Dès la 10e minute, l'attaquant Diyor Ermanov a profité d'une faille dans la défense syrienne pour ouvrir le score (1-0) ;

Le sang-froid d'Abrayev : Maintenant leur domination jusqu'à la fin, nos représentants ont inscrit le deuxième but à la 81e minute — Quvonch Abrayev n'a laissé aucune chance au gardien adverse ;

Le point final de To‘laganov : À la 90+4e minute, Davron To‘laganov a transformé un penalty accordé par l'arbitre, scellant le score final (3-0).

Défense solide et rotation d'effectif : un match sans encaisser de but

Le plan tactique établi par l'entraîneur a fonctionné à merveille pendant les 90 minutes :

Cage inviolée : La ligne défensive, dirigée par le gardien Nematulloh Rustamjonov et le capitaine Azizbek To‘lqinbekov, a neutralisé les contre-attaques dangereuses de la Syrie, gardant sa cage inviolée ;

Des remplacements opportuns : Entrés en jeu en seconde période, Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov et Asilbek Aliyev ont maintenu l'intensité de l'équipe, contribuant grandement à consolider la victoire.

Classement final du groupe « B » : L'Ouzbékistan leader, l'Inde 2e

Lors de la dernière journée des éliminatoires, toutes les questions ont été tranchées :

Ouzbékistan U-20: 3 victoires en 3 matchs, 9 points, vainqueur du groupe et qualifié pour la phase finale du championnat continental ;

Inde U-20 : Dans le match parallèle du groupe, l'Inde a battu le Bangladesh 3-0 (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') et a pris la 2e place avec 6 points ;

Syrie et Bangladesh : La Syrie termine à la 3e place avec 3 points, tandis que le Bangladesh, sans aucun point, finit dernier du groupe.

Selon vous, cette équipe de jeunes peut-elle devenir une prétendante sérieuse au titre continental lors de la phase finale de la Coupe d'Asie ? Lequel de ces joueurs voyez-vous devenir une future star de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ? Laissez vos avis en commentaires !