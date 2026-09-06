Un coffre-fort rempli de dollars découvert au bureau du Procureur général en Ukraine

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Un coffre-fort rempli de dollars découvert au bureau du Procureur général en Ukraine

Le Bureau spécialisé de lutte contre la corruption d'Ukraine a publié une photo d'un coffre-fort rempli d'argent liquide, découvert dans le cadre d'une enquête menée au bureau du Procureur général. Cette photo a été publiée le 5 septembre sur la chaîne Telegram de l'institution.

La photo montre un coffre-fort en métal d'environ un mètre de haut, équipé de plusieurs étagères et d'un tiroir en bas. À l'intérieur, des billets de cent dollars, anciens et nouveaux, sont empilés, et l'image montre qu'il est rempli d'argent liquide jusqu'à près de la moitié.

Il a été rapporté que le Bureau national de lutte contre la corruption d'Ukraine, en coopération avec le Bureau spécialisé de lutte contre la corruption, avait arrêté la veille Serhiy Krapiva, chef du cyberdépartement du bureau du Procureur général.

Son arrestation aurait eu lieu dans le cadre d'une opération spéciale visant à démanteler une organisation criminelle impliquée dans la protection des centres d'appels frauduleux et le blanchiment d'argent illégal.

Par ailleurs, la publication ukrainienne « Zerkalo nedeli » a rapporté qu'environ 2 000 centres d'appels frauduleux opèrent sur le territoire du pays. Selon la publication, environ la moitié d'entre eux versaient régulièrement de l'argent à des représentants des forces de l'ordre pour se protéger des inspections et des perquisitions.

Il est noté que le montant total de ces paiements illégaux pourrait dépasser 24 millions de dollars par mois.

Actuellement, l'enquête et les mesures opérationnelles concernant cette affaire se poursuivent.

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Charos
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