Sensation en Liga : l'entraîneur d'Alavés élu meilleur coach du mois

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Sensation en Liga : l'entraîneur d'Alavés élu meilleur coach du mois

Un début de saison inattendu et sensationnel a marqué la Liga espagnole. L'entraîneur du Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, a remporté le prix du meilleur entraîneur du mois d'août. Lors du vote, il a devancé des géants du football mondial comme José Mourinho, coach du Real Madrid, et Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone. Ce démarrage fulgurant d'un club modeste surprend toute la communauté du football espagnol. Quelles victoires l'équipe de Flores a-t-elle remportées en août et septembre, et quelle place occupe-t-elle au classement ? À la fin de cet article, nous dévoilerons l'intrigue principale : la série impressionnante d'Alavés, ses points accumulés et tous les détails de sa position au classement.

Un résultat qui laisse les grands derrière et une concurrence féroce

Cette reconnaissance de l'expert a bouleversé l'équilibre traditionnel des forces en Liga :

  • Victoire sur Mourinho et Flick : Les entraîneurs de géants comme le Real Madrid et le FC Barcelone, aux effectifs valant des millions d'euros, ont été inopinément devancés par l'entraîneur d'Alavés ;

  • Stabilité tactique : Quique Sánchez Flores a réussi à former une équipe extrêmement solide et productive à partir d'un effectif aux moyens modestes ;

  • Reconnaissance des fans et des experts : Dans le sondage officiel, les experts ont qualifié les résultats obtenus par Flores comme la plus grande réussite du mois d'août.

« Malgré les grands noms et les effectifs coûteux, la volonté et la discipline tactique montrées par Alavés sur le terrain ont été inégalées ce mois-ci », soulignent les analyses du football espagnol.

La marche triomphale d'Alavés : des résultats d'août aux 5 buts de septembre

Les performances de l'équipe en ce début de saison sont devenues un véritable symbole de courage :

  • Un parcours sans défaite en août : En août, Alavés a disputé trois rencontres en Liga : une large victoire 3-0 contre Getafe, un match nul 1-1 à l'extérieur contre le Rayo Vallecano, et une victoire cruciale 1-0 contre un adversaire dangereux, Villarreal ;

  • Le festival de buts de septembre : La série victorieuse ne s'est pas arrêtée à l'automne : en septembre, les joueurs de Flores ont inscrit 5 buts contre Osasuna, célébrant une superbe victoire 5-2 ;

  • Équilibre entre attaque et défense : Le club parvient non seulement à défendre avec rigueur, mais aussi à exploiter les occasions dans la surface adverse avec une grande précision.

Le dénouement principal et la place sensationnelle au classement de la Liga

La question la plus importante pour de nombreux fans de football est de savoir quelle place ces matchs réussis ont permis à Alavés d'atteindre au classement. La conclusion et le résultat le plus important sont que, grâce à cette série de victoires, l'équipe a porté son total de points à 10 points . Actuellement, Alavés occupe la 2e place du classement de la Liga espagnole et lutte à armes égales avec les leaders.

Selon vous, l'Alavés de Quique Sánchez Flores peut-il sérieusement se battre pour une qualification en Ligue des champions cette saison, ou les grands clubs reprendront-ils leur place avec le temps ? Comment évaluez-vous le fait que les entraîneurs du Real Madrid et du FC Barcelone aient été devancés ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle sensationnelle avec les fans de la Liga !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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