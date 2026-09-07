Ravshan Haydarov annonce la sélection finale de l'équipe U-23 pour le Japon

Ouzbékistan U-23 Le sélectionneur de l'équipe nationale, Ravshan Haydarov, a officiellement annoncé la liste finale des joueurs qui représenteront notre pays lors des prochains Jeux asiatiques au Japon. Pour cet événement sportif majeur du continent, le staff technique, visant les sommets, a intégré les jeunes talents de la Super League locale ainsi qu'un joueur évoluant en Europe, au club belge de l'Antwerp. Cette équipe, composée de joueurs prometteurs, est mobilisée pour viser uniquement le titre dans une compétition très disputée.

Analyse de l'effectif : Appel d'Europe et bloc solide du Nasaf

La sélection opérée par Ravshan Haydarov présente plusieurs points clés notables :

Légionnaire de Belgique : Le talentueux milieu de terrain Muhammadali O‘rinboyev, qui évolue à l'Antwerp, a été retenu comme force offensive principale de l'équipe ;

La domination du Nasaf : Cinq joueurs du club de Qarshi (notamment en défense) ont été convoqués, ce qui favorise la cohésion d'équipe et les automatismes ;

Le socle du Lokomotiv et de l'Olimpik Mobiuz : Les jeunes issus des clubs de la capitale ainsi que l'attaquant Amirbek Saidov, expérimenté dans les compétitions internationales, sont prêts à menacer les cages adverses.

La liste officielle complète de l'équipe d'Ouzbékistan U-23 :

Les 23 joueurs qui fouleront les pelouses japonaises sont répartis par postes comme suit :

Gardiens : Samandar Muratbayev (Nasaf), Maksim Murkayev (Pakhtakor), Umar Rustamov (Olimpik Mobiuz) ;

Défenseurs : G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum), Dilshod Murtazoyev, Quvonch Xushvaqtov, Diyor Abdunazarov (tous du Nasaf), Dilshod Abdullayev (Pakhtakor), Ro‘ziboy Fayzullayev, Saidxon Hamidov (tous deux de l'Olimpik Mobiuz) ;

Milieux de terrain : Ravshan Xayrullayev (Bukhara), Muhammadali Reimov (Lokomotiv), Saidumar Saidnurullayev (Metallurg), Sardor Bahromov (Nasaf), Ollobergan Karimov (Sogdiana), Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor), Oybek O‘rmonjonov (Dinamo), Asilbek Jumayev (Neftchi), Muhammadali O‘rinboyev (Antwerp, Belgique) ;

Attaquants : Shodiyor Shodiboyev, Nurlan Ibraimov (tous deux du Lokomotiv), Firdavs Abdurahmonov (Dinamo), Amirbek Saidov (Sogdiana).

Adversaires du groupe C et coup d'envoi décisif le 15 septembre

Des rencontres cruciales attendent nos représentants dans le cadre des Jeux asiatiques :

Composition du groupe : Selon le tirage au sort, l'Ouzbékistan U-23 est placé dans le groupe C et affrontera les équipes des Philippines, du Koweït et du Vietnam ;

Premier tour : Notre équipe nationale débutera son parcours dans la compétition le 15 septembre par un premier match contre les Philippines ;

Qualification pour les phases finales : Terminer à la première place du groupe permet d'affronter des adversaires plus abordables aux tours suivants, c'est pourquoi chaque victoire revêt une importance stratégique.

Selon vous, cette sélection de jeunes choisie par Ravshan Haydarov est-elle capable de remporter la médaille d'or aux Jeux asiatiques au Japon ? Quel autre joueur talentueux auriez-vous aimé voir dans cette liste ? Laissez vos avis en commentaires !