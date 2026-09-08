Arman Tsarukyan refuse de monter de catégorie après Islam Makhachev

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Arman Tsarukyan refuse de monter de catégorie après Islam Makhachev

L'un des principaux prétendants de la catégorie des poids légers de l'UFC Arman Tsarukyan a évoqué la question d'un éventuel combat contre l'ancien champion Islam Makhachev, déclarant qu'il n'avait aucune intention de monter précipitamment dans la catégorie des 77 kg (poids welters). Bien que la rivalité entre les deux athlètes attire l'attention des fans depuis longtemps, le combattant arménien a choisi un plan ambitieux et totalement différent pour sa carrière. Alors, quel record historique Tsarukyan vise-t-il chez les poids légers et pourquoi ne se précipite-t-il pas pour monter de catégorie ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'intrigue principale : le record du combattant, son objectif de défenses de titre et tous les détails de sa déclaration sur les catégories de poids.

Plan historique chez les poids légers et objectif de record absolu

Arman Tsarukyan souhaite marquer l'histoire de sa propre division avant de se laisser distraire par d'autres catégories :

  • Défendre la ceinture 5 fois : Une fois devenu champion des poids légers, Tsarukyan a pour objectif de défendre son titre avec succès au moins cinq fois ;

  • Dépasser les statistiques de Makhachev : Il a souligné qu'Islam Makhachev a défendu sa ceinture quatre fois, et qu'Arman veut porter ce chiffre à cinq pour devenir le détenteur du record absolu ;

  • Un tournant dans sa carrière : Il a précisé que ce n'est qu'après une cinquième défense réussie qu'il envisagera sérieusement de mettre fin à sa carrière ou de monter dans une catégorie supérieure.

« Un combat contre Makhachev ? Non, je veux d'abord défendre ma ceinture de champion des poids légers au moins cinq fois et battre le record. Islam a défendu le titre quatre fois, je le ferai cinq fois, et nous verrons ensuite », a déclaré fermement Tsarukyan.

La décision principale et la raison du refus de monter chez les 77 kg

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de MMA est de savoir pourquoi Tsarukyan s'abstient d'affronter Islam Makhachev chez les poids welters. La conclusion et la décision principale sont que, Arman a admis qu'il n'était pas physiquement prêt à monter dans la division supérieure pour le moment. Il a ouvertement déclaré qu'il devait encore augmenter considérablement sa masse musculaire pour évoluer à pleine puissance chez les 77 kg. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de prendre des risques dans une catégorie supérieure avant d'avoir atteint ses objectifs chez les poids légers.

Selon vous, Arman Tsarukyan pourra-t-il remporter la ceinture des poids légers et la défendre avec succès cinq fois ? Pensez-vous que sa décision de ne pas monter précipitamment chez les 77 kg après Islam Makhachev soit la bonne ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse passionnante avec vos amis !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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