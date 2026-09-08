Song Yadong lance un défi à Petr Yan : « Je vais absolument le mettre KO lors de la revanche ! »

L'un des leaders de la catégorie poids coq de l'UFC, l'organisation de MMA la plus prestigieuse au monde, le Chinois Song Yadong, a ouvertement exprimé son désir d'affronter l'ancien champion Petr Yan pour la deuxième fois dans l'octogone. L'athlète, qui a récemment secoué le monde du sport avec une victoire retentissante, a souligné qu'il avait tiré les leçons de ses erreurs lors de leur précédent affrontement et que cette revanche suivrait un scénario totalement différent. Que s'est-il passé lors de leur combat il y a deux ans, pourquoi Yadong est-il si confiant dans ses capacités et quelles sont ses statistiques globales ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : le défi audacieux lancé au champion et tous les détails de sa dernière victoire sensationnelle.

Analyse du combat d'il y a deux ans et des erreurs commises

Le combattant chinois a expliqué sa précédente défaite par un manque d'expérience dû à son jeune âge et une précipitation émotionnelle :

Jeunesse et précipitation : Song Yadong admet qu'il était très jeune il y a deux ans et qu'en se laissant emporter par ses émotions, il a fait preuve d'une précipitation excessive dans l'octogone ;

Un écart de points minime : Lors du premier combat, Petr Yan n'a pas eu une domination écrasante, le résultat final ayant été décidé par une marge très étroite ;

Expérience et changements : Depuis, le combattant a renforcé sa technique, a beaucoup progressé sur le plan tactique et a appris à agir avec sang-froid.

« Nous nous sommes battus il y a deux ans. J'étais très jeune et impatient, et j'ai perdu de très peu. Mais maintenant, tout a changé », a déclaré Song Yadong.

Le palmarès de Yadong et son potentiel de puncheur

Les chiffres de la carrière professionnelle du combattant chinois montrent clairement qu'il est l'un des puncheurs les plus dangereux des poids coq :

Bilan global des combats : À ce jour, l'athlète compte 24 victoires, 9 défaites et 1 match nul ;

Victoires avant la limite : Pas moins de 10 de ses victoires ont été obtenues par KO pur ;

Excellente forme physique : Ayant passé avec succès une série de tests dans l'octogone, l'athlète démontre qu'il est actuellement au sommet de sa carrière.

La décision clé et le défi lancé au champion

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de MMA est de savoir sur quelle base Song Yadong a fait cette déclaration et quel est son plan pour la revanche. La décision et la conclusion les plus importantes sont que, lors du tournoi UFC organisé à Shanghai le 29 août, Song Yadong, après avoir mis KO de manière spectaculaire Umar Nurmagomedov, qui était invaincu, ne vise désormais que les sommets. Il a exprimé une confiance totale dans sa capacité à mettre KO l'ancien champion avant la limite lors d'un éventuel second affrontement contre Petr Yan.

Selon vous, si une revanche entre Song Yadong et Petr Yan est organisée, le combattant chinois pourra-t-il tenir sa promesse et mettre KO l'ancien champion, ou Yan fera-t-il à nouveau parler son expérience ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires et partagez cette nouvelle importante sur le combat avec les fans de sport !