Lamine Yamal a discuté avec Frenkie de Jong avant le match contre Feyenoord

L'attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, a partagé ses réflexions avant le match de Ligue des champions contre le Feyenoord Rotterdam. Le talentueux joueur, âgé de seulement 19 ans, a souligné que ce duel contre l'adversaire néerlandais constituerait un test important dans sa carrière. Cette confrontation représente une nouvelle expérience en club pour le jeune joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Lamine Yamal a consulté son coéquipier Frenkie de Jong afin d'obtenir des informations détaillées sur le futur adversaire. Bien que Yamal ait déjà participé à des matchs au stade De Kuip avec l'équipe nationale, il n'avait jamais affronté Feyenoord au niveau des clubs. C'est pourquoi il souhaitait en savoir plus sur l'atmosphère de l'équipe et les capacités de l'adversaire.

Les conseils de De Jong et l'histoire de l'adversaire

Au cours de la conversation, l'ancien milieu de terrain de l'Ajax, Frenkie de Jong, a rappelé au jeune Espagnol ses racines footballistiques et la rivalité historique. Comme Yamal s'en souvient avec amusement, son coéquipier expérimenté lui a expliqué l'importance des matchs contre Feyenoord de manière singulière. De Jong a souligné qu'il supporte l'Ajax et que Feyenoord est leur principal rival historique.

"Frenkie m'a dit qu'il supportait l'Ajax et que Feyenoord était leur principal rival", — rapporte la publication en citant les propos de Yamal. Le jeune ailier a également ajouté qu'il aime toujours affronter des équipes qu'il ne connaît pas et que cela lui procure une motivation supplémentaire.

Nouveau statut au FC Barcelone

Avant le match contre le club de Rotterdam, Lamine Yamal a également évoqué son statut grandissant au sein de l'effectif catalan. Malgré ses 19 ans, sa nomination en tant que cinquième capitaine témoigne de l'augmentation de son influence dans l'équipe. Le jeune joueur a également parlé des leaders qui lui servent d'exemple dans les moments difficiles et sur le terrain.

Selon la source, Lamine Yamal a désigné Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri et Eric García comme ses principales références et modèles. La jeune star de l'équipe a exprimé son désir de progresser davantage avec le soutien de ces joueurs expérimentés et s'est déclaré prêt à défendre dignement les couleurs du FC Barcelone en Ligue des champions.